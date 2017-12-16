اقدام پلیسی برای مهار آسیب های اجتماعی کارساز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد شرفی در جمع فرماندهان و مدیران انتظامی اظهار داشت: در نظام جهانی شاخص هایی برای تعریف و تعیین امنیت ملی در نظر گرفته شده که میزان جرایم و آسیب های اجتماعی، اقتدار و منزلت پلیس، وحدت و مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی موجود در جامعه از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه اگر کشوری بتواند از ظرفیت های خود برای دفع هجوم خارجی و داخلی استفاده کند، امنیت خود را تضمین کرده است، افزود: ایران اسلامی در سال های اخیر با هدایت حکیمانه رهبر انقلاب و رشادت رزمندگان خود در میدان های درون و برون مرزی اجازه ایجاد خلل در امنیت کشور را نداده است.

شرفی به موفقیت جبهه مقاومت و نقش پررنگ ایران در جلوگیری از پیشرفت داعش در سرزمین های اسلامی، تاکید کرد: در این میدان عمق استراتژی ما کیلومترها فراتر از خاک ایران تعریف شد و در نهایت توانستیم دشمن را فراتر از مرزها و حریم کشور متوقف و نابود کنیم.

وی نرخ آسیب های اجتماعی را یکی از شاخصه های امنیت عنوان با بیان اینکه افزایش و کاهش معضلات اجتماعی برنظم و امنیت کشور تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: این آسیب ها از جمله طلاق، بحران هویت و فقر و بیکاری در پی کارکرد نامناسب نظام اجتماعی بروز می کنند و به طور معمول قانونگذار برای آنها مجازاتی در نظر نگرفته است.

به گفته این مسئول انتظامی حتی پلیس و دستگاه قضا نیز نمی توانند نقش سریع و موثری برای مهار این آسیب های اجتماعی ایفا کنند، چرا که تک تک اعضای اجتماع در ظهور آن نقش داشته و در کنترل آن نیز تاثیرگذارند.

شرفی اقتدار پلیس را شاخصه بعدی امنیت جامعه دانست و گفت: صحت عملکرد، دقت در امور و سرعت در انجام ماموریت ها اقتدار پلیس را به نمایش می گذارد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه به توضیح شاخص های دیگر امنیت از جمله اعتماد مردم به نهادهای حکومتی و دولتی و تعامل موجود در جامعه پرداخت و گفت: مردم ایران همواره در صحنه های مختلف اجتماعی نقش آفرین بوده اند و در میدان تامین امنیت نیز همراه و همیار پلیس هستند.

سردار شرفی در ادامه سخنان خود به امنیت مطلوب مستقر در استان سمنان اشاره کرد و گفت: سرقت محموله از جمله جرایمی است که در سمنان ۱۰۰ درصد کاهش داشته و این مهم باتوجه به شرایط جغرافیایی استان که محورهای بین المللی را در خود جای داده، اهمیتی مضاعف پیدا می کند.

وی با اشاره به کاهش ۸ درصدی سرقت در سمنان و وضعیت مطلوب این استان نسبت به آمار کشوری در این زمینه، تصریح کرد: پلیس این استان در بسیاری از حوزه ها از جمله دستگیری مجرمان، مبارزه با قاچاق کالا و کنترل سوانح سازمانی موفق عمل کرده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در پایان ضمن قدردانی از مجموعه مدیران و کارکنان انتظامی استان، افزود: با حضور سردار روح الامین قاسمی به عنوان فرمانده انتظامی استان، تغییر مثبت و محسوسی را در حوزه تامین امنیت در این استان شاهد هستیم.

این مسئول ارشد انتظامی با بیان اینکه ساختار انتظامی تعریف شده برای سمنان متناسب با تنوع و گستردگی جرایم و وسعت سرزمینی این استان نیست، تاکید کرد: پیرو فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجود مظاهر پلیس در سراسر کشور به ویژه مناطق دوردست و محروم، در برنامه ششم توسعه طرح ویژه ای برای توسعه ساختارهای انتظامی در نظر گرفته ایم که سهم استان سمنان براساس وسعت آن تنظیم شده است.