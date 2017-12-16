  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

توضیح مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص خودکشی در برج میلاد

توضیح مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص خودکشی در برج میلاد

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص خبر خودکشی در برج میلاد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در توضیحات خود آورده است: در ساعت ۱۲ روز گذشته حسب اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد خودکشی در برج میلاد ماموران کلانتری ۱۳۷ نصر سریعا در محل حاضر شدند.

حسب بررسی های به عمل آمده مشخص شد فرد متوفی ۵۸ ساله مدیر شیفت شب برج بوده که در داخل دفتر کارش واقع در سایت نمایشگاه جنب مجموعه برج میلاد به شکل حلق آویز کردن خود با طناب از چهارچوب در خودکشی کرده بود.

موضوع به بازپرس محترم کشیک دادسرای امور جنایی اطلاع داده شد و تیم بررسی صحنه جرم نیز در محل حضور یافت.

علت و انگیزه این اقدام در دست بررسی است که نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4173755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها