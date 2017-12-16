ابهامات دربارۀ ادعای آمریکا در قبال موشکهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، «یورو نیوز» در گزارش خود می نویسد: نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ادعا کرد که آمریکا به «شواهد غیرقابل انکاری» دست یافته است که نشان می‌دهد ایران برای حوثی های یمن موشک و دیگر تسلیحات جنگی می‌فرستد.

این ادعا در حالی مطرح شده است که «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود دربارۀ ایران، اعلام کرد که به هیچ نتیجه قطعی که ادعای عربستان سعودی و آمریکا را ثابت کند دست نیافته است.

واشنگتن و ریاض می‌گویند موشکی که حوثی ها در ۴ نوامبر با آن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد حمله کرده‌اند، از موشکهای بالستیک کوتاه برد ساخت ایران بوده است. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز با بررسی قطعات باقی ماندۀ موشکها پس از این حملات اعلام کردند این موشکها شبیه به موشک «قیام۱» ساخت ایران است؛ با این وجود در گزارش این هیات کارشناسی آمده است که در ساخت این موشک «قطعه‌ای ساخت آمریکا» نیز دیده می‌شود و بر این اساس «هیچ شاهدی دربارۀ هویت کارگزار یا تامین کنندۀ این موشک وجود ندارد».

در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است: در ساخت این موشک «قطعه‌ای ساخت آمریکا» نیز دیده می‌شود و بر این اساس «هیچ شاهدی دربارۀ هویت کارگزار یا تامین کنندۀ این موشک وجود ندارد» پافشاری نیکی هیلی بر ادعایش در حالی دیده می‌شود که آمریکا هیچ اطلاعات تکمیلی برای اثبات این ادعای خود ارائه نداده است از جمله اینکه چگونه این موشکها به یمن منتقل شده‌اند. لورا سیل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز دربارۀ زمان و چگونگی انتقال این موشکها اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

عواملی از این دست باعث شده است که بسیاری از هم پیمانان آمریکا به ادعای اخیر این کشور و عربستان با دیدۀ تردید بنگرند. از جمله «اولاف اسکوگ» نماینده سوئد در سازمان ملل به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت که به گزارش محرمانۀ هیات کارشناسان نیز دسترسی دارد اعلام کرد که اطلاعاتی که هیلی ارائه کرده است، واضح نیست.

در حالی که آمریکا بر این موضوع که ایران به تعهدات خود در چهارچوب توافق هسته‌ای پایبند نبوده اصرار دارد، در آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که روز جمعه در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت، آمده است که ایران همچنان به تعهداتش پایبند است.

دبیرخانه سازمان ملل متحد اعلام کرد به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده در موضوع موشکها ادامه داده و به زودی به شورای امنیت گزارش خواهد داد.

یورو نیوز در ادامه با اشاره به انتشار گزارش هایی در خصوص ارتباط آمریکا با داعش می نویسد: از زمان قدرت گرفتن برق‌آسای داعش در سال ۲۰۱۴، بسیاری از ناظران و گروه‌های پژوهشی، آمریکا را به داشتن رویکرد منفعلانه و یا حتی حمایت ضمنی از این جریان در عراق و سوریه متهم کرده اند.

پل پیلار، عضو پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و استاد مطالعات امنیتی دانشگاه اکسفورد و پرینستون نیز در تحلیلی که روز جمعه منتشر شد با اشاره به کشف مهمات آمریکا در مقر داعش، اینگونه تحلیل کرد که نیکی هیلی سعی می‌کند روی قطعات موشکی متمرکز شود که دارای نشانی متعلق به ایران است، آنهم در حالی که دولت آمریکا مسئول بخش قابل توجهی از رنج و تخریب در جنگهایی است که این موشک تنها بخشی از آن است.

به گفته او، موشکی که از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض شلیک شد در مقابل حملات هوایی ائتلاف اعراب به رهبری عربستان سعودی در یمن که نزاع‌های قبیله‌ای در این کشور را به یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل کرده است، واکنشی ضعیف و بی‌ثمر محسوب می‌شد.

بنا بر گزارش سازمان ملل جنگ داخلی در یمن تا کنون بیش از ۵۰۰۰ غیرنظامی را کشته و هزاران نفر را زخمی کرده است و شیوع بیماری وبا به عنوان یکی از پیامدهای این جنگ نیز صدها غیرنظامی دیگر را به کام مرگ کشانده است.

حملات هوایی هدایت شده توسط سعودی‌ها به وضوح بزرگترین عام قتل عام در یمن بوده است و ایالات متحده آمریکا نیز به این جنگ هوایی کمک می‌کند. ماهیت و میزان دقیق این کمک مشخص نیست اما بنا بر آنچه اعلام شده است این کمکها شامل ارائه اطلاعات و همچنین سوختگیری هواپیماهای عربستان سعودی می‌شود.