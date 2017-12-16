شرایط ظاهری بازار در شان مردم شهر زنجان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی استان زنجان،استانداری زنجان؛ اسدالله درویش ‌امیری در کارگروه تخصصی بازار تاریخی زنجان، با بیان اینکه به نظر می رسد با گذشت زمان، بخش هایی از این مجموعه فرهنگی و تاریخی در حال تخریب است، اظهار کرد: نباید بی ‌توجه از کنار این تخریب گذشت، بلکه باید در راستای مرمت و بهسازی آن، تلاش و برنامه ریزی های مناسبی از سوی مسئولان صورت گیرد.

وی با تاکید بر خودداری مسئولین دستگاه‌ های خدمات‌ رسان از نگاه اقتصادی و درآمدی بر بازسازی و مرمت بازار، افزود: اگر دستگاه ‌های اجرایی خدمات ‌رسان مانند اداره آب و فاضلاب شهری، شرکت توزیع نیروی برق و اداره گاز با نگاه کسب سود در قبال ارائه خدمات وارد این عرصه شوند، مرمت و بهسازی بازار به سرانجام نخواهد رسید.

درویش ‌امیری با بیان اینکه شرایط ظاهری فعلی بازار، در شان شهر زنجان و بهره ‌برداران و کسبه بازار نیست، ابراز کرد: آراستگی ظاهری، نحوه اجرای فنی و صحیح تاسیسات مورد نیاز و خروج از بی ‌انضباطی و هرج و مرج از جهات مختلف به سود بازاریان و در راستای رفاه این افراد خواهد بود.

استاندار زنجان با بیان اینکه مسئولین نباید به بازار تنها به ‌عنوان یک محل کسب و کار بنگرند، گفت: بازار باید یک مکان تاریخی و فرهنگی فاخر شهر زنجان که از گذشتگان به ارث رسیده است، قلمداد شود؛ به گونه ای که باید طوری برنامه ‌ریزی شود تا ضمن حفظ این مکان برای نسل‌ های آتی به ‌عنوان اثری ماندگار، مورد استقبال و بازدید گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

درویش امیری ساماندهی شبکه‌ های توزیع برق و مخابرات همراه با سایر تاسیسات را خواستار شد و گفت: مسئولین مربوطه با مشاهده و الگوبرداری از نحوه اجرای تاسیسات بازارهای تاریخی سایر استان ‌ها که اخیراً توسط دولت و با مشارکت بازاریان صورت گرفته است، بهسازی بازار زنجان را در دستور کار خود قرار دهند.

استاندار زنجان با بیان اینکه هر یک از دستگاه ‌های عضو کارگروه، باید به اندازه توان خود سهمی در مرمت بازار داشته باشند، عنوان کرد: بازاریان نیز به‌ عنوان افراد ذی‌ نفع، باید در مرمت و اجرای طرح بهسازی بازار زنجان با دستگاه ‌های دولتی و خدمات‌ رسان، همکاری و مشارکت داشته باشند.

درویش ‌امیری با اشاره به اینکه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مسئول و متولی کنترل، نظارت، حفظ، مرمت و نگهداری بناهای تاریخی به‌ ویژه بازار است، اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار از این دستگاه اجرایی بالاتر از سایر دستگاه‌ هاست، لذا میراث فرهنگی باید طرح نهایی مرمت و بهسازی بازار را با کمک مشاور طرح، جهت تایید نهایی در جلسه بعدی کارگروه، ارائه نماید.

۹ پروژه عمرانی در بازار زنجان انجام شده است

معاون میراث فرهنگی زنجان گفت: ۹ پروژه عمرانی از اعتبارات مصوب استانی در سال ۹۶ در بازار زنجان انجام شده است.

مهرداد عسگریان افزود: تکمیل مرمت و ساماندهی مسجد چهل ستون زنجان، مرمت راسته‌های مجموعه تاریخی بازار زنجان، مرمت راسته حاج ابراهیم، مرمت سرای حاج علیقلی، مرمت مسجد آقا کاظم، مرمت مسجد میرزایی نجفی، مرمت سرای مهدی علی، مرمت مسجد سید فتح الله و مرمت‌های اضطراری بناهای تاریخی و مذهبی استان از جمله پروژه‌هایی است که از محل اعتبارات استانی در بازار انجام شده و می‌شود.

وی ادامه داد: از محل اعتباران ملی نیز پروژه‌های برای بازار زنجان مصوب شده که هنوز اعتباری به آن تخصیص نیافته است.

عسگریان در خصوص پروژه هایی که از محل اعتبارات ملی برای بازار در نظر گرفته‌شده است، اظهار کرد: مرمت بازار تاریخی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی شهر زنجان، مسجد جامع، تهیه طرح تفضیلی شیت بازار تاریخی به مساحت ۶۰ هکتار، مشارکت در مرمت بناهای تاریخی و ساماندهی تاسیسات بازار تاریخی شهر زنجان از جمله پروژه‌هایی با اعتبارات ملی است که برای بازار تاریخی زنجان در نظر گرفته شده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی زنجان در خصوص طرح مرمت و ساماندهی راسته پاشا بازار زنجان بیان کرد: تهیه طرح مرمت و ساماندهی راسته پاشای بازار زنجان از جمله مواردی است که از اعتبارات بافت‌های فرسوده برای آن استفاده خواهد شد.

عسگریان در خصوص پروژه‌های مرمتی سال ۹۵ راسته امامزاده بازار زنجان، اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی زنجان در سال ۹۵، اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان برای مرمت این راسته هزینه کرده است که قابل بازدید است.