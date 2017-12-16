به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم دکتر عسکریان ابیانه در نشست مشترک با هیات رئیسه دانشگاه اراک، بر ضرورت بهره‌‌مندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از ۳ درصد بودجه استانی تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به ارقام و اعتبارات بودجه سال ۹۷ وزارت علوم، اظهار داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده تلاش شده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در بودجه سال ۹۷ با حمایت استانداری‌ها، بتوانند از ۳ درصد بودجه استانی استفاده کنند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین گزارشی از پیگیری تخصیص اعتبارات دانشگاه‌ها در معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت ارائه و بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در دانشگاه‌ها تأکید کرد.

عسکریان ابیانه لازمه جذب اعضای هیات علمی جدید در دانشگاه‌ها را منوط به برخورداری از کیفیت لازم آموزشی و پژوهشی عنوان کرد.