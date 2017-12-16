پیگیری موضوع گرد و غبار از معاون دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)،در حاشیه اجلاس عالی رتبه اقدام برای اقلیم در آسیا و اقیانوسیه در بانکوک، کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با شمشاد اختر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد نزد آسیا و اقیانوسیه(UNESCAP) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری موضوع گرد و غبار به عنوان یکی از معضلات اصلی محیط زیستی ایران و منطقه، بر ضرورت همکاری های منطقه ای برای مقابله با گسترش و کاهش خسارات ناشی از پدیده گرد و غبار تاکید کرد.

همچنین، نماینده ایران در این دیدار بار دیگر بر ضرورت تشکیل مرکز منطقه ای و سامانه هشدار و اطلاعات گرد و غبار تاکید کرد و از آمادگی کشورش برای میزبانی و همکاری جدی با چنین مرکزی خبرد داد.

اختر با تأیید گفته های مدنی، حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام و ابراز امیدواری کرد که شبکه همکاری در زمینه گرد و غبار در منطقه آسیا و اقیانوسیه به زودی تشکیل گردد.

با توافق طرفین مقرر شد که موضوع گرد و غبار به عنوان یکی از اولویت های کاری مرکز منطقه ای مدیریت و کاهش خسارت بلایا که به زودی در ایران راه اندازی خواهد شد، مورد توجه قرار گیرد.