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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

پیگیری موضوع گرد و غبار از معاون دبیرکل سازمان ملل

پیگیری موضوع گرد و غبار از معاون دبیرکل سازمان ملل

اجلاس عالی رتبه اقدام برای اقلیم در آسیا و اقیانوسیه در بانکوک برگزار شد و کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان نماینده ایران در این نشست شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)،در حاشیه اجلاس عالی رتبه اقدام برای اقلیم در آسیا و اقیانوسیه در بانکوک، کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با شمشاد اختر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد نزد آسیا و اقیانوسیه(UNESCAP) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری موضوع گرد و غبار به عنوان یکی از معضلات اصلی محیط زیستی ایران و منطقه، بر ضرورت همکاری های منطقه ای برای مقابله با گسترش و کاهش خسارات ناشی از پدیده گرد و غبار تاکید کرد.

همچنین، نماینده ایران در این دیدار بار دیگر بر ضرورت تشکیل مرکز منطقه ای و سامانه هشدار و اطلاعات گرد و غبار تاکید کرد و از آمادگی کشورش برای میزبانی و همکاری جدی با چنین مرکزی خبرد داد.

اختر با تأیید گفته های مدنی، حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام و ابراز امیدواری کرد که شبکه همکاری در زمینه گرد و غبار در منطقه آسیا و اقیانوسیه به زودی تشکیل گردد.

با توافق طرفین مقرر شد که موضوع گرد و غبار به عنوان یکی از اولویت های کاری مرکز منطقه ای مدیریت و کاهش خسارت بلایا که به زودی در ایران راه اندازی خواهد شد، مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4173784

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