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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۹

رئیس کل دادگستری گلستان:

کمبود قاضی مهم ترین مشکل محاکم گلستان است

کمبود قاضی مهم ترین مشکل محاکم گلستان است

گرگان- رئیس کل دادگستری استان گلستان، گفت: ۵۰ درصد پست های قضایی استان همچنان خالی و کمبود قاضی همچنان مهم ترین مشکل محاکم گلستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی  دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان در همایش ارزشیابی قضات با اشاره به کمبود قاضی در گلستان، اظهار کرد: در دو سال اخیر با توجه ویژه مسئولان ارشد قضایی کشور، قضات جدید به استان اختصاص داده شده اند اما مشکل اصلی ما یعنی نیاز به قضات باتجربه در محاکم بدوی و تجدیدنظر، به قوت خود باقی است .

وی افزود: با وجود همه این کمبودها، تلاش جهادی همکاران ما سبب شده دادگستری گلستان در بخش هایی مانند الکترونیکی کردن پرونده ها، کاهش پرونده های مسن، افزایش کیفیت رسیدگی ها و کاهش ورودی به محاکم از استان‌های برتر کشور باشد .

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه به روند کاهشی جمعیت کیفری زندان های استان هم اشاره کرد و افزود: صدور آرای جایگزین حبس و استفاده از نهادهای پیش بینی شده در قانون یکی از علل این کاهش است .

کد مطلب 4173787

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