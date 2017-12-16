به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، علی باقری سرپرست دفتر آموزش محیط‌زیست با اشاره به پرداختن چهارمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع «درسهای محیط‌زیستی زلزله‌ها» گفت: در این برنامه آموزشی، مهدی زارع، در خصوص عواقب و معضلات محیط‌زیستی پس از وقوع زلزله ها سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: قرار گرفتن کشور ایران در کمربند زلزله و وقوع زلزله های بزرگ و خسارت بار در اقصی نقاط کشور، علاوه بر زیان‌های جانی و مادی ابعاد دیگری همچون خسارت‌های محیط‌زیستی نیز دارند و آمادگی برای رویارویی با این مقوله به مدیریت و کاهش معضلات آن منجر خواهد شد.

سرپرست دفتر آموزش محیط‌زیست ادامه داد: همچون زنگ های آموزش قبلی، شرکت علاقمندان به مباحث محیط زیستی در این دوره نیز آزاد خواهد بود.