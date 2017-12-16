۴۶ میلیون و ۱۶ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۴۶ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۸۸ سهم به ارزش ۱۲۶ میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۵۰۹ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: طی هفته گذشته ۵۲ درصد از معاملات مربوط به خرید سهام و ۴۸ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: سهام مبادله شده متعلق به ۲۰۹ شرکت بود و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۴۳ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۹۳ هزار و ۲۸۴ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل ۲ هزار و ۱۹۲ واحد افزایش یافت.