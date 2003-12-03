نامه فوري مبارك براي بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، حسني مبارك دراين نامه فوري از جرج بوش رئيس جمهور آمريكا درخواست كرده است تا شخصا براي موفقيت آتش بس جديد كه قاهره براي برقراري آن ميان فلسطيني ها و اسراييلي ها تلاش مي كند ، دخالت و اسراييل را به اتخاذ گام هاي لازم براي موفقيت اين مساله متقاعد كند.

حسني مبارك روز سه شنبه با ويليام برنز فرستاده آمريكا به خاورميانه ديدار و گفتگو كرد.

به گفته يك منبع مصري ، بررسي روابط مصر و آمريكا و راه هاي افزايش هماهنگي طرفين در مورد مسائل مختلف از جمله روند صلح خاورميانه ، اوضاع عراق ازمحورهاي مورد بحث در ديدار مبارك و برنز بود.

برنز در ديدار با مبارك بر اصرار آمريكا براي دستيابي به صلح در خاورميانه و تشويق طرفهاي اسراييلي فلسطيني به اجراي نقشه راه و حمايت بوش از تشكيل كشور مستقل فلسطيني و مخالفت وي با ديوار حائل اسراييل تاكيد كرد.

برنز گفت : ما منتظريم كه احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان اقدام لازم را براي مبارزه با تروريسم ( مقاومت و انتفاضه ) صورت دهد . برنز افزود : ما منتظر اقدام فلسطيني ها در مسائل امنيتي و آتش بس هستيم .

