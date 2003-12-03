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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۰۰

روزنامه الوطن خبر داد :

نامه فوري مبارك براي بوش

روزنامه الوطن از نامه فوري حسني مبارك رئيس جمهور مصر براي جرج بوش همتاي آمريكايي وي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، حسني مبارك دراين نامه فوري از جرج بوش رئيس جمهور آمريكا درخواست كرده است تا شخصا براي موفقيت آتش بس جديد كه قاهره براي برقراري آن ميان فلسطيني ها و اسراييلي ها تلاش مي كند ، دخالت  و اسراييل را به اتخاذ گام هاي لازم براي موفقيت اين مساله متقاعد كند.
حسني مبارك روز سه شنبه  با ويليام برنز فرستاده آمريكا به خاورميانه ديدار و گفتگو كرد.
به گفته يك منبع مصري ، بررسي روابط مصر و آمريكا  و راه هاي افزايش هماهنگي طرفين در مورد مسائل مختلف از جمله روند صلح خاورميانه ، اوضاع عراق ازمحورهاي مورد بحث در ديدار مبارك و برنز بود.
برنز در ديدار با مبارك بر اصرار آمريكا براي دستيابي به صلح در خاورميانه و تشويق طرفهاي  اسراييلي فلسطيني به اجراي نقشه راه و حمايت بوش از تشكيل كشور مستقل فلسطيني و مخالفت وي با ديوار حائل اسراييل تاكيد كرد.
برنز گفت : ما منتظريم كه احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان اقدام لازم را براي مبارزه با تروريسم ( مقاومت و انتفاضه ) صورت دهد . برنز افزود :  ما منتظر اقدام  فلسطيني ها  در مسائل امنيتي و آتش بس هستيم .

کد مطلب 41738

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