به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور پیش از ظهر شنبه، با حضور اصغر زارعان، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی هسته‌ای کشورمان در شهر نجف آباد آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه در قالب ۲۰ غرفه از دستاوردهای جوانان دانشمند کشورمان برای بازدید دانشجویان و علاقمندان صنعت هسته‌ای گشایش یافته است.

لازم به ذکر است که ۴۰۰ دستاورد هسته‌ای جدید در این نمایشگاه ارایه شده است که ۲۲۵ دستاورد در حوزه چرخه سوخت هسته‌ای از جمله غنی سازی، تولید آب سنگین، نیروگاه‌های اتمی برق و قدرت، راکتور تحقیقاتی اراک، سوخت هسته‌ای، ایمنی هسته‌ای و سیمولاتور آموزشی و ۱۷۵ دستاورد درحوزه کاربردهای جانبی انرژی هسته‌ای از جمله کشاورزی، سلامت و پزشکی هسته‌ای، پسمانداری، کاربرد پرتوها، لیزرهای حوزه سلامت با نمایش سنگ شکن کلیه و پروستات است.

گفتنی است، چهل و یکمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته‌ای از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد پذیرای علاقمندان است.