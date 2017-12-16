به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز عصر شنبه در حاشیه چهارمین کارگروه اقتصادی استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت استانداری در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه تا پایان سال جاری ۲۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز می‌شوند، ابراز داشت: تاکنون ۴۰میلیارد تومان اعتبار در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری هزینه شده است.

وی بابیان اینکه آب مهم‌ترین چالش در استان سمنان است، افزود: با رفع مشکلات کم‌آبی، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی افزون‌تر و درنتیجه شاهد افزایش جمعیت پایدار به‌ویژه در روستاها خواهیم بود، لذا باید برای بهینه‌سازی مصرف آب موجود برنامه‌ریزی‌های جامع‌تری صورت گیرد.

استاندار سمنان بابیان اینکه اقدامات صورت گرفته در راستای بهینه‌سازی مصرف آب کافی نیست، ابراز داشت: باید بپذیریم که شرایط آب و هوایی استان ازنظر بارش نزولات جوی مناسب نیست و نسبت به سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار نداریم لذا باید تلاش کنیم تا کمبود آب را از منابع دیگر جبران کنیم.

خباز در ادامه تصریح کرد: باید باهم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی دانش آموزان و مردم را از شرایط خشک‌سالی مطلع و آن‌ها را در راستای بهینه‌سازی مصرف آب سوق دهیم که این مهم می‌طلبد تا مصوبات جلسات به‌صورت اجرایی عملیاتی شود.

وی افزود: در سنوات گذشته به دلیل کمبود بارش باران جمعیت بسیاری از روستاها کاسته شده است که به نظر می‌رسد سیاست‌های تشویقی دولت بر مبنای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری بتواند کشاورزان را در بهبود راندمان عملکرد کمک کند.