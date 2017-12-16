به گزارش خبرنگار مهر، مهران مجلسی پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته‌ای که در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار شد، با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه‌های مهمی از جمله این نمایشگاه می‌تواند کمک قابل توجهی در خصوص برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی دانشجویان داشته باشد، اظهار داشت: دانشجویان می‌توانند با مشاهده دستاوردهای تولید داخل به خودباوری برسند و در این راستا گام بردارند.

وی تصریح کرد: دانشجویان باید بدانند که برای دست یافتن به دستاوردهای انرژی هسته‌ای در کشور چه هزینه‌های سنگینی از جمله خون شهدای هسته‌ای پرداخت شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با اشاره به اینکه بسیاری از موفقیت‌های هسته‌ای ایران در اوج تحریم‌ها به دست آمده است، ابراز داشت: باید باور داشته باشیم که تحریم و کارشکنی هیچ تاثیری در توسعه و پیشرفت کشور ایران نخواهد داشت.

وی که معتقد است آنچه در چهل و یکمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته‌ای به نمایش گذاشته شده است تنها بخشی از فعالیت‌های دانشمندان هسته‌ای کشور است، اضافه کرد: شعار هفته پژوهش سال جاری «پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی» است که ما این شعار را در عمل در این نمایشگاه می‌بینیم.