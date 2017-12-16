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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی:

حتی یک ریال از بودجه اشتغال بانوان تخصیص نیافته است

حتی یک ریال از بودجه اشتغال بانوان تخصیص نیافته است

گناباد- نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت:  علی رغم تصویب بودجه برای اشتغال بانوان در سال گذشته متاسفانه حتی یک ریال از این بودجه تخصیص داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنایی بعدازظهر شنبه در همایش ازدواج به هنگام، آگاهانه وپایدار که با حضور معاون امور بانوان رئیس جمهور در گناباد برگزار شد اظهار کرد : بانوان در کشور کمتر دیده می شوند در صورتی که اگر به آنها بها داده شود می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند.

وی افزود:  سال گذشته مجلس شورای اسلامی ۲۰ میلیارد تومان بابت اشتغال بانوان تصویب کرد که متاسفانه یک ریال آن محقق نشده است.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: امسال نیز برای این موضوع بودجه ای در نظر گرفته شده که امیدواریم دولت محترم اعتبارات آن را تخصیص دهد.

بنایی با اشاره به اقدامات خوبی که بانوان گنابادی در چند سال اخیر در حوزه اشتغال داشته اند افزود: اگر خانم های روستایی را توانمند کنیم شاهد مهاجرت معکوس به روستا ها خواهیم بود.

وی افزود: بحث آموزش باید جدی گرفته شود و به دلیل کمبود اعتبارات در این خصوص  متاسفانه ضعیف عمل کرده ایم.

کد مطلب 4173814

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