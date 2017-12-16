حتی یک ریال از بودجه اشتغال بانوان تخصیص نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنایی بعدازظهر شنبه در همایش ازدواج به هنگام، آگاهانه وپایدار که با حضور معاون امور بانوان رئیس جمهور در گناباد برگزار شد اظهار کرد : بانوان در کشور کمتر دیده می شوند در صورتی که اگر به آنها بها داده شود می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند.

وی افزود: سال گذشته مجلس شورای اسلامی ۲۰ میلیارد تومان بابت اشتغال بانوان تصویب کرد که متاسفانه یک ریال آن محقق نشده است.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: امسال نیز برای این موضوع بودجه ای در نظر گرفته شده که امیدواریم دولت محترم اعتبارات آن را تخصیص دهد.

بنایی با اشاره به اقدامات خوبی که بانوان گنابادی در چند سال اخیر در حوزه اشتغال داشته اند افزود: اگر خانم های روستایی را توانمند کنیم شاهد مهاجرت معکوس به روستا ها خواهیم بود.

وی افزود: بحث آموزش باید جدی گرفته شود و به دلیل کمبود اعتبارات در این خصوص متاسفانه ضعیف عمل کرده ایم.