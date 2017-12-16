۴۰۰ نفر در نیجریه به دلیل همکاری با بوکو حرام بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «النشره»، منابع نظامی نیجریه ای اعلام کردند که ۴۰۰ نفر را که با گروهک تروریستی «بوکو حرام» ارتباط داشته اند، بازداشت کرده است.

بر اساس این خبر این افراد در جزایر نزدیک به دریاچه چاد پنهان شده بودند و به همراه شماری زن و کودک که احتمالا اعضای خانواده های آنها هستند، بازداشت شده اند.

«اونیما نواشوکو» سخنگوی مرکز فرماندهی نظامی ارتش نیجریه اعلام کرد که ارتش این کشور موفق شده در یک عملیات زمینی و هوایی همزمان به مدت دو هفته شمار زیادی از شبه نظامیان وابسته به بوکو حرام را در شمال شرق نیجریه بازداشت کند.

بر اساس این خبر شماری از سرکرده های بوکوحرام هم در این عملیات کشته شده اند اما هنوز هویت آنها به وسیله مسئولان ارتش نیجریه افشا نشده است.

گروهک تروریستی بوکو حرام در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد. این گروه ابتدا با گروهک تروریستی القاعده در ارتباط بود اما در اوایل سال ۲۰۱۵ به «ابوبکر بغدادی» سرکرده گروهک تروریستی داعش اعلام وفاداری کرد و نام خود را به ولایت غرب آفریقا تغییر داد.