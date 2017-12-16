هرلحظه احتمال وقوع جنگ در شبه جزیره کره وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روس فورت نیوز، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت اظهار داشت که جنگ ممکن است هر لحظه در شبه جزیره کره آغاز شود چرا که خصومت تا کنون به این شدت نبوده است.
نبنزیا گفت: اکنون یکی از حساسترین و هیجان انگیز ترین روند تحولات در شبهجزیره کره است. اغراق نیست که بگوییم صلح در منطقه به مراحل دشواری رسیده است و تهدید وقوع تقابل و درگیری به مرحله بسیار حساسی رسیده و قبلا به این اندازه تهدید شدید نبوده است.
وی افزود: لفاظیهای جنگجویانه و نمایش قدرت بیملاحظه، شرایطی را ایجاد کرده که کل دنیا حدسهایی درباره احتمال وقوع جنگ در منطقه می زند. این واضح است که در چنین شرایط پیچیدهای هرگونه اقدام اشتباه و بی ملاحظه میتواند عواقب فاجعه آمیزی داشته باشد.
نبنزیا تصریح کرد که تا زمانی که آمریکا به اقدامات تهاجمی خود ادامه دهد کره شمالی نیز برنامه هسته ای خود را متوقف نمی کند.
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