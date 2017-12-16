به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان بعدازظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به استقرار ۱۱ اداره و ۱۴ راهدارخانه در استان یزد اظهار داشت: با تمام توان در محورهای استان یزد آماده خدمت‌رسانی به مردم و مسافران هستیم و با توجه به فرا رسیدن زمستان، تمام انبارهای شن و نمک استان با ۴ هزار تن ذخیره سازی نمک و شن همچنین استقرار اکیپ‌های برف‌روبی شامل ۱۵ دستگاه برف‌روب و ۱۵ دستگاه نمک‌پاش، آماده‌سازی شده‌اند.

وی با اشاره به میزان حمل بار و مسافر از مبدأ استان یزد در سال گذشته و هشت ماهه امسال افزود: سال گذشته ۲۰ میلیون تن بار از مبدأ استان حمل شد که از نظر این شاخص، یزد در رتبه هشتم بین استان‌های کشور قرار دارد.

صادقیان عنوان کرد: سال گذشته همچنین یک میلیون و ۴۸۲ مسافر از مبدأ استان یزد جابه‌جا شدند که این خدمت توسط ۳۹ شرکت مسافربری و هزار و ۱۰۵ راننده انجام شده است.

جابه‌جایی ۱۴ میلیون تن بار از مبدأ یزد در سال جاری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به اینکه میزان حمل بار در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۱۲ درصدی برخوردار بوده است، بیان کرد: در این مدت ۱۴ میلیون تن بار از مبدأ یزد به استان‌های مختلف کشور حمل شده است.

وی، بیشترین حمل بار را شامل سنگ آهن، گندله، انواع آهن‌آلات و انواع کاشی و سرامیک اعلام کرد و گفت: در سال آینده تمام خدمات حمل و نقل بار در استان یزد به صورت هوشمند انجام می شود.

سیستم توزین در حال حرکت در خروجی‌های یزد نصب می‌شود

صادقیان تصریح کرد: سیستم توزین در حال حرکت نیز در یکی از خروجی‌های استان نصب شده و در سال آینده، سه سیستم دیگر در خروجی‌های استان نصب خواهد شد که با این اتفاق، حمل و نقل بار از مبدأ یزد به طور هوشمند تحت کنترل قرار می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سامانه سپهتن نیز روی تمام اتوبوس‌ها نصب شده است، افزود: با نصب این سامانه، تمام تخلفات رانندگان مورد پایش قرار می‌گیرد و اگر اتوبوسی تخلفی نداشته باشد، در هیچ پلیس‌راهی به جز پلیس‌راه مبدأ، متوقف نخواهد شد.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل استان یزد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود، فرسودگی ناوگان حمل و نقل استان یزد را از مشکلات این بخش دانست و اظهار داشت: ۳۲ تا ۳۳ درصد کامیون‌ها، ۲۹ درصد سواری‌های کرایه، ۲۳ درصد اتوبوس‌ها و ۵۰ درصد مینی‌بوس‌های استان یزد فرسوده‌اند.

وی همچنین با ارائه آماری از تصادفات استان یزد اظهار داشت: یزد در زمینه کاهش میزان تلفات جاده‌ای در بین استان‌های کشور برتر است به نحوی که در سال ۹۵، میزان کشته‌های جاده‌ای بیش از ۱۰۰ نفر نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

صادقیان با بیان اینکه ۶۹۳ نفر در جاده‌های استان یزد مجروح شدند، افزود: بر اساس این آمار، روزانه سه نفر بر اثر تصادف در محورهای استان یزد مجروح می‌شوند که این آمار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش ۲۵ درصدی برخوردار بوده است.

۱۱۹ نفر در جاده‌های یزد جان خود را از دست دادند

وی ادامه داد: امسال همچنین در جاده‌های استان یزد ۱۱۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۲۱ نفری برخوردار بوده است.

صادقیان تصریح کرد: بیشتر تصادف‌های یزد در راه‌های اصلی دو طرفه اتفاق افتاده و در اغلب این تصادف‌ها، بیش از دو نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: برای رانندگی ایمن، جاده، راننده و وسیله نقلیه نقش اصلی را ایفا می‌کنند و با توجه به اینکه در جاده‌ها میلیاردها تومان هزینه شده و همچنان نیز هزینه می‌شود، به نظر می‌رسد، رانندگان اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند و امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای باشیم.