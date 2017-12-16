وزیر کشور عراق عازم قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت کشور عراق از سفر رسمی قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق به قطر خبر داد.

این وزارت خانه اعلام کرد قاسم الاعرجی در این سفر درباره تحکیم امنیت عربی و مبارزه با تروریسم به بحث و گفتگو خواهد پرداخت.

وزات کشور عراق همچنین اعلام کرد: قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق در راس هیئتی بلند پایه شامل تعدادی از مسئولان وزارت کشور، دیداری رسمی از دوحه خواهد داشت.

این وزارت خانه اعلام کرد: وزیر کشور در این سفر با مسئولان امنیتی در مورد برخی از موضوعات مهم بین دوطرف با محوریت تحکیم امنیت عربی، مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات و کارشناسان بین دو کشور برادر به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.

شایان ذکر است که در ۵ آوریل ۲۰۱۷، قاسم الاعرجی، وزیر کشور در جلسه شورای وزیران کشور عربی در مورد وضعیت و روابط دو کشور، با شیخ عبدالله بن ناصر الثانی، همتای قطری خود در تونس، ملاقات کرده بود.