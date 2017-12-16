  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۱

وزیر کشور عراق عازم قطر شد

وزیر کشور عراق عازم قطر شد

منابع عراقی اعلام کردند که قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق عازم دوحه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت کشور عراق از سفر رسمی قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق به قطر خبر داد.

این وزارت خانه اعلام کرد قاسم الاعرجی در این سفر درباره تحکیم امنیت عربی و مبارزه با تروریسم به  بحث و گفتگو خواهد پرداخت.

وزات کشور عراق همچنین اعلام کرد: قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق در راس هیئتی بلند پایه شامل تعدادی از مسئولان وزارت کشور، دیداری رسمی از دوحه خواهد داشت.

این وزارت خانه اعلام کرد: وزیر کشور در این سفر با مسئولان امنیتی در مورد برخی از موضوعات مهم بین دوطرف با محوریت تحکیم امنیت عربی، مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات و کارشناسان  بین دو کشور  برادر  به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.

شایان ذکر است که در  ۵ آوریل ۲۰۱۷، قاسم الاعرجی، وزیر کشور در جلسه شورای وزیران کشور عربی در مورد وضعیت و روابط دو کشور، با شیخ عبدالله بن ناصر الثانی، همتای قطری خود در تونس، ملاقات کرده بود.

کد مطلب 4173850
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها