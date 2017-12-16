شورای اسلامی ۳ شهر استان همدان منحل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه شهردار همدان با بیان اینکه شورای شهر نماد مردمسالاری دینی است و همه باید به شوراها کمک کنیم و دموکراسی را آن قدر تمرین کنیم که روان شود، گفت: ۳ شورای شهر در استان همدان نتوانستند شهردار معرفی کنند و به احتمال قوی ۳ شورا در استان همدان منحل شود که جای تاسف است.

وی با بیان اینکه شهر موجودی زنده است و نیاز به لباس نو، پوشش نو، تاریخ، هویت و سابقه، محیط زیست و فضای سبز دارد و باید این نیازها را تامین کرد، گفت: تا کنون این نیازها را خوب تامین نکرده ایم.

نیکبخت بابیان اینکه به قول برخی، همدان اولین شهر جهان است و اولین مدنیت و شهر نشینی از همدان شروع شده است و در دل تاریخ سابقه ارزشمندی داد، گفت: به نظر من همدان امروز در بین تمام شهرهای ایران ارزشمندترین، شایسته ترین، تاریخی ترین و ارجمندترین شهر ایران است.

وی با بیان اینکه همدان به لحاظ تاریخی ۱۸۰۰ اثر بی نظیر از ماقبل مدنیت و دوره های مدنیت دارد اما آیا ما به اندازه تراز این شهر بزرگ به آن خدمت داده ایم و نیاز آن را برآورده کرده ایم؟ گفت: شهری که نشاط، فضای سبز و زندگی خوب نداشته باشد، شهروند آن هم بالنده و پویا نخواهد بود.

استاندار همدان با بیان اینکه عملیاتی شدن پروژه میدان بار همدان کار کمی نبود و از نتایج همایش سرمایه گذاری بود، گفت: طرح پیاده راه ۲۰ سال پیش در طرح جامع تصویب شده بود و جرات نداشتند آن را اجرا کنند اما با حمایت استانداری و شورای شهر اجرا شد و باید ادامه پیدا کند.

نیکبخت بابیان اینکه از یکسال پیش بازنگری طرح جامع آغاز شده و تمام که شود هم رینگ سوم و هم کلانشهر را تعیین تکلیف می کند، گفت: باید کلانشهر را در ترازی که قانون اجازه می دهد جلو ببریم و به نتیجه برسانیم.

وی با بیان اینکه ۳ جلسه هفته پیش با معاون راه و شهرسازی درباره همدان برگزارشد چراکه می ارزد برای همدان کار کنیم، گفت: دو اجلاس بزرگ گردشگری جهانی و آسیایی را در سال ۲۰۱۸ در همدان میزبان هستیم.

نیکبخت بااشاره به اینکه دانشگاه دی ۸ از امسال در همدان دانشجو می پذیرد، گفت: همه یک روز از کار فارغ می شویم و وقتی برگردیم و ببینیم که کاری انجام داده ایم که مردم را راضی می کند، آنجا رضایت داریم.

وی با بیان اینکه دنیا و آخرت را باید در رضایت مردم جستجو کنیم، گفت: وضعیت ورودی های همدان رضایتبخش نیست و باید شهرداری کاری بکند و پیاده روها بازسازی شود.

استاندار همدان بابیان اینکه برای آبادانی این شهر هر کمکی پنهان و آشکار بتوانم انجام دهم و دریغ نخواهم کرد، افزود: همدان پیشانی استان و آبروی کشور است.

نیکبخت با تاکید براینکه من از مسائل اخلاقی و مالی اغماض نمی کنم، گفت: در شهرداری های استان همدان دو برابر ظرفیت نیرو داریم و شهردار باید سرمایه گذاری اقتصادی در همدان را تبلیغ و دنبال کند.

وی با بیان اینکه امیدوارم برای سال ۲۰۱۸ آمادگی استان به اندازه ای باشد تا بر روی هر میهمانی لبخند بزنیمف گفت: همدان روی ریل توسعه قرار گرفته و باید همدان را به جایگاه شایسته خود نزدیک کنیم.