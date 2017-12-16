شاخص کیفیت هوای ارومیه به ۱۶۲ناسالم برای تمامی افراد رسید

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت کیفی هوای ارومیه بر اساس شاخص AQI در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۹ امروز شنبه ناسالم برای تمامی گروه های سنی است افزود: این وضعیت تا اواسط هفته جاری تداوم دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان ذرات ۱۰ میکرون در هوای ارومیه ۱۳۱میکروگرم و ناسالم برای گروه های سنی حساس ولی ذرات ۲.۵ میکرون ۱۶۴ میکروگرم بر متر مکعب و ناسالم برای تمامی گروه های سنی است.

موسوی با بیان اینکه عامل آلاینده گی ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون است اضافه کرد: در اثر پایداری جوی، سکون هوا و وارونگی دمای شاهد تجمع آلاینده ها در سطح زمین بوده ایم، همچنین وجود مه و رطوبت بالا نیز باعث افزایش احساس این شرایط شده است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی استان به ادامه پایداری هوا احتمال ادامه روند فعلی در روزهای آینده نیز پیش بینی می شود.

موسوی با تاکید بر پرهیز از تردد در فضای آزاد از مردم خواست، همه افراد بخصوص گروه های حساس جامعه که شامل کودکان،سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و خانم های باردار هستند از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به تداوم آلودگی هوای ارومیه افزود: از فردا به مدت چهار روز در بافت مرکزی اورمیه محدوده ترافیکی اجرا می شود.

موسوی خاطرنشان کرد: از فردا یکشنبه ۲۶ آذر ماه تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ آبان تردد خودروها در بافت مرکزی شهر شامل خیابان های: امام، کاشانی، امینی، باکری، منتظری، مطهری، ۱۷شهریور و خیابان شهید مدنی تا مجاهد از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۱ شب بصورت زوج و فرد است.

وی اضافه کرد: در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی با تشدید برخورد با خودروهای پلاک شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی از تردد ماشین های دودزا در سطح شهر ممانعت کند.

هواشناسی آذربایجان غربی هم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد، با توجه به پایداری جو و سکون نسبی هوا و بالا بودن چگالی آلاینده های هوا که تا اواسط هفته جاری ادامه می یابد.

این اطلاعیه می افزاید، از این رو توصیه می شود در این مدت شهروندان تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده و افراد آسیب پذیر شامل کودکان؛ سالمندان و بیماران تنفسی از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.