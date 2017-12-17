تظاهر به تهدید بودن ایران در بحران یمن اشتباه است

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- جواد حیران‌نیا، مهدی ذوالفقاری: در حالی که قریب به ۳ سال از آغاز تجاوز عربستان سعودی به یمن می گذرد و در این مدت میلیون ها غیرنظامی در این کشور آواره و دهها هزار نفر از زنان، کودکان و سایر اقشار نیز به شهادت رسیده اند، نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر و کشورهای غربی کمتر از لزوم پایان دادن به این جنگ سخن گفته و در عوض برآن هستند تا در مواقع نیاز از این رویداد به نفع خود سوء استفاده کنند.

درحالی که کشورهای محور غربی- عبری- عربی از بقایای اجساد کودکان، ابتلای آنها به بیماری هایی مانند وبا و دیفتری و بحران انسانی به ویژه با محاصره ظالمانه یمن توسط آل سعود سخنی به میان نمی آوردند، از چهارم نوامبر سال جاری میلادی مصادف با شلیک یک فروند موشک بالستیک کوتاه بُرد از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن به فرودگاه بین المللی «ملک خالد» در حومه پایتخت عربستان به تلافی اقدامات متجاوزانه ریاض، بوق های استعماری آنها به طرق متفاوتی به بهره برداری از این رویداد پرداخته و تلاش می کنند با «فرار به جلو» برخی از مشکلات خود در این راستا را در دستیابی به موازنه قدرت با سایرین حل و فصل کنند.

در این راستا پنجشنبه گذشته نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل بقایای سوخته آنچه پنتاگون ادعا می کند یک موشک بالستیک متعلق به ایران بوده و در چهارم نوامبر از یمن به سوی ریاض پرتاب شده است را به خبرنگاران نشان داد وادعا کرد که ایران آن را برای ارتش یمن ارسال کرده است!

وی به دروغ مدعی شد: گزارشی که سازمان ملل منتشر کرده نشان می‌دهد که ایران برای حوثی‌ها در یمن سلاح ارسال کرده است.

هیلی ایران را به اقدامات بی ثبات کننده در منطقه متهم کرد و گفت: آنچه از بررسی بقایای موشک برمی‌آید می‌تواند به عنوان شواهد انکارناپذیرِ نقض تعهدات بین‌المللی ایران و تلاش نافرجام ایران برای پنهان کردن این موارد تلقی شود.

دروغ بزرگی که نماینده دائم آمریکا علیه ایران مطرح کرد در کمتر از ۴۸ ساعت برملا شد تا به لکه ننگ دیگری بر پیشانی دولتمردان واشنگتن تبدیل شود؛ چراکه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به صورت مستقیم به فضاسازی ها علیه ایران واکنش نشان داد.

«فرحان حق» در این خصوص گفت: دبیرکل سازمان ملل هر ۶ ماه یک ‌بار گزارشی را درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ارائه می ‌دهد که شامل جنبه‌های مختلفی از فعالیت ‌های ایران می‌شود و گزارش فعلی نیز تحلیل‌ هایی را درباره موشک ‌های شلیک شده از یمن به سمت عربستان ارائه داده است. در این گزارش‌ ها تاکید می ‌شود که هیچ شواهد قطعی درباره منشاء این موشک‌ها وجود ندارد.

این اتهام به سرعت واکنش پاریس به عنوان متحد واشنگتن را نیز در پی داشت؛ فرانسه در واکنش به ادعاهای جنجالی مقامات آمریکا مبنی بر کمک تسلیحاتی ایران به یمن اعلام کرد که در حال بررسی اطلاعات موجود است.

از سوی دیگر، برخی تحلیل گران بین المللی بر این باور هستند که هم زمانی این اتهامات ضد ایرانی با اقدام روز چهارشنبه ۶ دسامبر سال جاری میلادی (۱۵ آذر ماه) دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی نشان از تلاش واشنگتن برای انحراف افکار عمومی از موضوع بیت المقدس و جهت دهی هدفمند آن به سوی ایران دارد. این تحلیلگران بر این باورند که نقشه شوم نیکی هیلی درباره مقصر جلوه دادن ایران در بحث موشک بالستیک یمنی ها با اظهارات اخیر مقامات صهیونیستی انطباق داشته و قابل اثبات است. این مقامات تاکنون بارها اعلام کرده اند که ایران هراسی را با مرتجعین عرب به اشتراک داشته و همین امر موجب می شود تا محور عبری- عربی بتواند تهران را دشمن خود جلوه دهد.

در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی با «ریچارد نیفیو» عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا و معمار شبکه تحریم های آمریکا علیه ایران در وزارت خارجه این کشور و محقق دانشگاه کلمبیا آمریکا داشته است.

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اصلی اقدام نمایشی هیلی گفت که به عقیده وی، سازمان ملل و فرانسه بر لزوم ارائه شواهد بیشتر برای ارزیابی منشأ این موشک تاکید کرده اند.

معمار شبکه تحریم های آمریکا علیه ایران در بخش دیگری از این مصاحبه درباره سخنان نماینده واشنگتن در سازمان ملل نیز اعلام کرد: به نظر من وی تنها یک بخش از این مسأله را مورد تاکید قرار داد.

وی بی آنکه به سؤالی درباره کمک های تسلیحاتی گسترده واشنگتن به ریاض در بمباران بی وقفه مردم یمن اشاره ای داشته باشد، گفت: به عقیده من دولت آمریکا باید در راستای میانجیگری در این بحران با هدف حل و فصل آن و توقف خشونت های کنونی تلاش های خود را به کار ببندد.

محقق دانشگاه کلمبیا آمریکا همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام نیکی هیلی (در نمایش باقیمانده یک موشک و ادعای ایرانی بودن منشأ آن) و ترامپ (در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی) همزمان نبوده و آنها موضوعات جداگانه ای هستند.

ریچارد نیفیو درباره تلاش همزمان محور غربی- عبری- عربی برای تهدید نشان دادن تهران اعلام کرد: تظاهر به تهدید بودن ایران در این بحران اشتباه است.

وی در ادامه از همه طرف های مرتبط با بحران کنونی در یمن خواست تا توسل به خشونت را کنار گذاشته و این موضوع را در میز مذاکره حل و فصل کنند.