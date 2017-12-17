۴ گزینه پیش روی جبهه النصره در ادلب/ببر سوریه کابوس تروریستها

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: پس از اینکه ارتش سوریه موفق به وارد آوردن ضربات مهلک به تکفیری ها در مناطق تحت اشغال آنها در این کشور شد و داعشی ها تار و مار شدند؛ نوبت دیگر تروریستها از جمله جبهه النصره رسیده است. نیروهای مسلح سوریه به دنبال درهم پیچیدن طومار تروریستها در سوریه هستند و یکی از گروههای تروریستی جبهه النصره است و منطقه تحت اشغال آنها استان ادلب در شمال سوریه است. طی روزهای گذشته ارتش سوریه دستاوردهای موفقی در حومه دمشق و در اطراف ادلب ضد تروریستهای جبهه النصره داشته است.

آشنایی مختصر با جبهه النصره

جبهه النصره گروهی سلفی و تروریستی در سوریه است که در اولین بیانیه خود در روز سه شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲(چهارم بهمن ۱۳۹۰) سوری‌ها را به آنچه به زعم خود"جهاد" خواند و به دست گرفتن سلاح علیه نظام سوریه دعوت و خشونت‌طلبی، کشتار و ایجاد هرج و مرج در پوشش جهاد ادعایی خود را توجیه کرد. النصره در مارس ۲۰۱۵ ائتلافی موسوم به جیش الفتح را تشکیل داد که هفت گروه که مهمترین آنها احرار الشام است عضو آن شدند. ابومحمد الجولانی سرکرده جبهه النصره قلمداد می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه ها؛ آمار تروریست‌های جبهه النصره بین هشت تا ۱۰ هزار نفر برآورد شده است، تروریست‌هایی از مناطق مختلف و همچنین برخی کشورهای اروپایی به عضویت جبهه النصره درآمدند. جبهه النصره در حال حاضر در بخش های اندکی در سوریه حضور دارد که ادلب از جمله آنهاست.

جبهه النصره از زمان شکل‌گیری، عامل حملات و انفجارهای متعدد در شهر حلب و همچنین دمشق بوده است، این گروه تروریستی علاوه بر اشغال ادلب، چندین عملیات تروریستی انجام داده که مهمترین آنها انفجار ساختمان ستاد مشترک ارتش سوریه در دمشق در اکتبر ۲۰۱۲ میلادی(مهر ۱۳۹۱) و نیز انفجار ساختمان اطلاعات هوایی در حرستا و انفجار ساختمان باشگاه الضباط(افسران) در میدان سعدالله الجباری حلب بوده است.

ارتش سوریه طی روزهای گذشته پیشروی های چشمگیری ضد تروریستهای جبهه النصره در مناطق مختلف از جمله حومه دمشق داشته است . «مغر المیر» یکی از اولین مناطقی است که هنوز تحت سیطره جبهه النصره از ۲۰۱۲ تاکنون است و به عنوان مرکز اصلی آنها در محور جنوبی غربی دمشق تبدیل شده است. وضعیت جغرافیایی این منطقه سبب شده است تروریستها به خوبی بتوانند در آن پنهان شوند زیرا غارهای زیادی در این منطقه وجود دارد. ت تروریستهای جبهه النصره به پشتوانه حمایت رژیم صهیونیستی به تحرکات خود دست می زنند روریستهای جبهه النصره به پشتوانه حمایت رژیم صهیونیستی به تحرکات خود دست می زنند و طولانی شدن نبردها نیز به دلیل همین حمایت صهیونیستهاست.

اما به هر حال جبهه النصره همانند دیگر گروههای تروریستی از قبیل داعش در سوریه در مسیر افول قرار گرفته است از سویی تکفیری ها با بیرون رانده شدن از مناطق مختلف سوریه از جمله دیرالزور و الرقه به سوی مناطق تحت سیطره جبهه النصره حرکت کرده اند و برخی مناطق تحت کنترل جبهه النصره را از دست آنها خارج کرده و از سوی دیگر حملات برق آسای ارتش سوریه و متحدانش عرصه را بر تروریستهای جبهه النصره و داعش تنگ تر کرده است. یکی از مراکزی که تروریستها به ویژه جبهه النصره در آن حضور دارند استان ادلب در شمال سوریه است. در موارد مشابه اوضاع سوریه هنگامی که تروریستها و گروههای مسلح گوناگون در منطقه جغرافیایی محدودی قرار گیرند احتمال درگیری میان آنها بیشتر می شود.

به عبارت دیگر باید گفت که وضعیتی که تروریستها در ادلب دارند مشابه قانون جنگل و راز بقاست که هر یک برای غلبه بر دیگری و تصاحب منطقه تحت سیطره آن تلاش می کند.

درباره جبهه النصره اوضاع پیچیده تر است زیرا جبهه النصره فقط جبهه ای که افراد مناطق معینی از جغرافیای سوریه با دیگر گروهها در آن باشند نیست بلکه تاریخی عریض و طویلی از تسویه حساب هاست. در واقع افراد و گروههای که تحت لوای جبهه النصره شرکت دارند به دنبال فرصت و انتقام جویی از یکدیگر هستند. گروههای وابسته به هیئت موسوم به التحریر الشام علیه یکدیگر هر لحظه که شرایط فراهم شود می جنگند.

این در شرایطی است که نیروهای ارتش سوریه به فرماندهی سرتیپ سهیل حسن معروف به ببر در حال نبرد سنگین در محور فرودگاه نظامی ابوظهور هستند نیروهای ارتش سوریه به فرماندهی سرتیپ سهیل حسن معروف به ببر و ژنرالی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وی بسیار تمجید کرد، در حال نبرد سنگین در محور فرودگاه نظامی ابوظهور هستند و تروریستها در حال فرار هستند و تحرکات جبهه النصره برای نجات این فرودگاه و نیز از دست رفتن مواضعش در برابر عملیات ارتش سوریه و متحدانش ثمری نخواهد داشت.

جبهه النصره متوجه خطراتی که در کمین آنهاست، شده است. با توجه به رویکرد سالهای اخیر جبهه النصره از سویی دیگر گروهها در کمین آن هستند و از سوی دیگر ارتش سوریه و متحدانش برای نابودی جبهه النصره به عنوان گروه تروریستی عزم جدی دارند.

از این رو بدون شک در برابر پیشروی های ارتش سوریه و متحدانش در اطراف ادلب، جبهه النصره به دنبال تحکیم روابط با دیگر گروههای مسلح و تروریستی در این منطقه برخواهد آمد. جبهه النصره برای ممانعت از فروپاشی از دادن امتیاز دریغ نخواهد کرد.

اما گزینه های جبهه النصره عبارتند از؛

- تشکیل اتاق عملیات مشترک که مستلزم بازگردانیدن همه مواضع و سلاح هایی است که جبهه النصره از دیگر گروههای از جمله «نور الدین زنگی» تصاحب کرده است. این اتاق عملیات اگر جبهه النصره بر سرکردگی آن اصرار بورزد راه به جایی نخواهد برد که به ویژه تجربه های قبلی موفق نبوده است زیرا با وجود اینکه جبهه النصره این اتاق های را سرکردگی کرده؛ اما مسئولیت شکست را بر گردن دیگر گروهها انداخته است.

-احیای آنچه جیش الفتح نامیده می شود. برخی منابع وابسته به گروههای مسلح از آن به عنوان راهکار مهم نام می برند اما همین جیش الفتح در شکستن محاصره حلب متحمل شکست سنگین شد و در برخی جبهه ها بسیاری از افراد آن که از جنگجویان برتر آن بودند کشته شدند. به هر حال ممکن است که جبهه النصره به دنبال این گزینه باشد و امتیازاتی در این زمینه بدهد؛ اما بدون شک اجازه قدرت نمایی به احرار الشام نخواهد بود.

- فرایند ادغام و انحلال. اینکه جبهه النصره خود را منحل کند و این در راستای ادغام میان گروههای مسلح تحت نام جدید باشد که این محتمل به نظر نمی رسد زیرا هر گونه تشکل جدید تا زمانی که جبهه النصره زمام امور آنرا برعهده دارد موفقیتی به دست نمی آورد.

-حفظ وضعیت کنونی با این تفاوت که قدرت عمل بیشتری به گروههای مسلح دیگر داده شود.

اگر بخواهیم به بررسی احتمالات چهارگانه بالا بپردازیم متوجه می شویم که اوضاع به این سادگی نیست. تشکیل اتاق عملیات مشترک راه به جایی نخواهد برد و نمی توان موفقیتی برای آن متصور شد زیرا درباره مسئولیت های آن اختلاف نظر ایجاد می شود.

گزینه دوم یعنی احیای جیش الفتح نزدیکترین احتمال در کوتاه مدت است. گزینه سوم یعنی ادغام نیاز به گفتگوهای زیادی دارد تا به سرانجام برسد و به نظر می رسد که گزینه ای قوی اما در میان مدت و دور مدت خواهد بود؛ در حالی که میدان جنگ نیاز به گزینه های سریع و فوری دارد از همین رو به نظر می رسد که گزینه جیش الفتح دسترس تر باشد.

درباره گزینه چهارم یعنی حفظ وضعیت کنونی به نظر نمی رسد که هیچ یک از طرفها توان تحمل تبعات آنرا داشته باشد زیرا هر طرفی مسئولیت شکست را بر گردن دیگری خواهد انداخت.

با همه تفاصیل می توان گفت که گزینه جبهه النصره و دیگر گروههای همپیمان آن هرچه باشد اصل مسلم وقایع میدانی است. ارتش سوریه اینک پس از غلبه بر داعش بیش از قبل از قدرت مانور و آزادی عمل برخوردار است و از همین رو دست بالا را دارد و شکست حتمی منتظر جبهه النصره و همپیمانان آن خواهد بود. تروریستهای جبهه النصره با چالش بزرگ روبرو هستند و ارتش سوریه روی نوار پیروزی حرکت می کند.