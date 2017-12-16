به گزارش خبرنگار مهر، باهمت کانون جوانان هلال‌احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد و با همکاری سازمان جوانان هلال‌احمر و تیم امداد و نجات این سازمان مانور «توان‌افزایی تیم‌های عملیاتی امداد و نجات» در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

مهتاب فتحی مسئول کانون هلال‌احمر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد در این رابطه اظهار داشت: برگزاری این مانور در راستای آمادگی برای شرایط بحرانی نظیر وقوع زلزله و سیل و دیگر بلایای طبیعی است.

وی افزود: در این مانور عملیات امدادرسانی، حمل مصدومان، کمک‌های اولیه، جستجو و نجات افراد در آوار توسط سگ‌های تجسس(ANSAT )، نجات از ارتفاع و اسکان اضطراری توسط امدادگران این سازمان انجام شد.

مسئول کانون هلال‌احمر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد گفت: این مانور همه‌ساله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در راستای آشنایی دانشجویان با این‌گونه عملیات های امداد و نجات برگزار می‌شود.