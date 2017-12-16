تخریب ۲ واحد مسکونی بر اثر انفجار گاز/ اعزام سگ های زنده یاب

صادق سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه در کوی رسالت، بین فجر دو و سه اتفاق افتاد و طی آن، طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه که دو واحد مسکونی داشت، کامل تخریب شد.

وی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۸ و ۳۵ دقیقه در خیابان فجر این منطقه رخ داد که با حضور نیروهای امدادی یک مصدوم از زیر آوار خارج و به بیمارستان طالقانی انتقال یافت.

معاون امداد و نجات هلال احمر خوزستان تصریح کرد: در این عملیات دو تیم امداد و نجات از هلال احمر اهواز، یک تیم واکنش سریع و یک تیم آنست (سگ زنده یاب) به اتفاق ۱۲ نفر حضور داشتند.

سلامت در پایان با اشاره به اینکه از سه دستگاه آمبولانس نیز در این عملیات استفاده شد، بیان کرد: در حال حاضر پایان عملیات اعلام شده ولی نیروهای آتش نشانی مشغول ایمن سازی محل حادثه هستند.