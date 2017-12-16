نبود امکانات مناسب سبب فرار معلمان از آبادان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور امشب در جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند با حضور وزیر با بیان اینکه آموزش و پرورش جزو نهادهایی است که هر خانواده ای با هر سن و سالی و با هر کیفیت تفکر سیاسی و مذهبی نسبت به آن دغدغه دارد و گذرش نیز حتی برای یک بار به آموزش و پرورش خواهد افتاد، افزود: نگاه به آموزش و پرورش بایستی کارشناسانه شود ضمن آنکه نگاه وزارتخانه نیز بایستی منطقه ای شود.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: خوزستان را با تهران، اصفهان و مشهد و سایر شهرها قیاس نکنید. خوزستان به برکت دولتها و خشک شدن هورالعظیم سبب شده تا گرد و خاک در طول زمانهای مختلف مدارس را به تعطیلی بکشاند. گرمای شدید نیز راندمان آموزشی این استان را به مراتب کاهش داده است.

حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: به نظر می رسد در بحث ساعات شروع و خاتمه مدارس باید به خوزستان نگاه خاصی شود. این طور نمی شود که کارشناسان در مرکز بنشینند و یک تصمیم واحدی را برای تمام استانهای کشور بگیرند، نگاه به خوزستان باید خاص شود.

امام جمعه آبادان باز هم خطاب به وزیر با اشاره به تزریق دو هزار نیروی تازه کار به پیکره آموزش و پرورش فرسوده گفت: اینکه از کارهای انجام شده تعریف نمی کنیم دال بر انجام نشدن کار نیست اما دو هزار نفر نیروی صفر کیلومتری که باید بر روی آموزش آنها کار شود آیا نمی تواند دلیل عقب افتادگی راندمان آموزشی در خوزستان باشد. در آبادان دو سال پیش کلاسها به دلیل نبود معلم با یک ماه تاخیر آغاز شد آیا یکی از عوامل افت تحصیلی و آموزشی همین موضوع نیست.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: اینکه متخصصان و با سابقه ها از استان خوزستان و آبادان به دلیل امتیازات خاصی که در آنجاها در نظر گرفته شده به شهرهای دیگر کوچ می کنند، می طلبد که این امتیازات را نیز برای خوزستان لحاظ کنید.

وی بار دیگر خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: وقتی به آبادان نگاه می کنیم تنها توجهمان به مناطق برخوردار نباشد، بایستی به مناطق روستایی و حاشیه ای شهر بیشتر توجه کرد، کمبود امکانات در این مناطق به وضوح قابل درک و لمس است.

حجت الاسالام ابراهیمی پور افزود: بیشترین جمعیت دانش آموزش را در مناطق حاشیه ای داریم اما این مناطق به لحاظ کیفیت علمی و آموزشی وضعیتی نگران کننده دارند. نمی خواهیم بگویم مقصر رئیس فعلی آموزش و پرورش آبادان است بلکه چندین سال است که آموزش و پرورش از حیث یک برنامه جامعی که بتواند رشد کند بی بهره است.

وی تصریح کرد: آبادان نگاه مشوقانه و صدقه ای نمی خواهد آبادان حقش را می خواهد. ای کاش وزرا در فصل گرما به اینجا سفر کنند تا بدانند که دانش آموزان ما با چه شرایطی درس می خوانند آنگاه حق مردم را بدهند. انتظارمان پرداخت حق آموزش و پرورش آبادان است، کمک کنید و کمک کنیم تا امکاناتی در سطح ادارات آموزش و پرورش آبادان و خرمشهر فراهم شود تا معلمان با سابقه برای آمدن به این مناطق مسابقه دهند نه اینکه فرار کنند.