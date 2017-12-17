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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۸

با ۱۳ رای سفید؛

انتخابات هیات تکواندو مازندران باطل شد!

انتخابات هیات تکواندو مازندران باطل شد!

انتخابات هیات تکواندو استان مازندران در حالی روز گذشته برگزار شد که بروز یک اتفاق عجیب باعث ابطال انتخابات و تعویق سه ماهه مجمع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان مازندران روز گذشته با حضور حسین زادگان مدیرکل استان، احسنی فروز دبیر فدراسیون و اعضای مجمع برگزار شد. 

برای حضور در این انتخابات چهار نفر نامزد شده بودند که فیض الله نفجم رئیس پیشین این هیات به دلایل مختلف راهی به مجمع پیدا نکرد. یک نامزد دیگر نیز به دلیل دوشغله بودن اجازه حضور در مجمع را پیدا نکرد. تنها حاجی پور و نصیرنژاد دو نامزد اصلی بودند که برنامه های خود را نیز ارائه دادند. 

یکی از اعضای مجمع غیبت داشت و رای گیری پس از سخنان مسئولان و نامزدها صورت گرفت که در نهایت تعجب و در یک اتفاق عجیب، ۱۳ رای سفید اعلام شد. دو رای به علی حاجی پور رسید و نصیرنژاد نیز یک رای کسب کرد. 

این موضوع ناراحتی رئیس فدراسیون و مدیرکل استان را در پی داشت. مجمع انتخاباتی مازندران از معدود مجامعی بود که پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو خودش به آن ورود نکرد و دبیر فدراسیون و مسئول امور شهرستانها را به ساری فرستاد.

بر اساس قانون تا برگزاری مجمع مجدد، سرپرست برای هیات تکواندو مازندران انتخاب خواهد شد. نکته مهم این است که هیات تکواندو مازندران حق رای در مجمع انتخابات فدراسیون که دوم دیماه برگزار خواهد شد را ندارد. 

کد مطلب 4173998

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