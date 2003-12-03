پاتوق فرهنگي كتاب ما با حضور محمدرضا اصلاني برگزار مي كند : نمايش و نقد و بررسي فيلم مستند " مهين و قصه خاك سوخته "

فيلم مستند "مهين و خاك سوخته" به كارگرداني سودابه مراديان روز شنبه 15 آذر ماه در پاتوق فرهنگي تهران به نمايش در مي آيد .

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " نمايش اين فيلم ساعت 18.30 درپاتوق فرهنگي مجموعه فرهنگي هنري تهران واقع در خيابان شريعتي آغاز مي شود .

علاوه برنمايش فيلم ، محمد رضا اصلاني مستند ساز نام آشناي كشورمان طي جلسه اي با حضور فيلمساز به نقد و بررسي فيلم مي پردازد.

گفتني است طي برنامه اي كه بزودي اعلام خواهد شد نمايش فيلم هاي مستند ، كوتاه ، انيميشن وتجربي بصورت هفتگي در پاتوق فرهنگي بروي پرده مي رود .