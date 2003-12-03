به گزارش خبرنگار هنري " مهر " نمايش اين فيلم ساعت 18.30 درپاتوق فرهنگي مجموعه فرهنگي هنري تهران واقع در خيابان شريعتي آغاز مي شود .
علاوه برنمايش فيلم ، محمد رضا اصلاني مستند ساز نام آشناي كشورمان طي جلسه اي با حضور فيلمساز به نقد و بررسي فيلم مي پردازد.
گفتني است طي برنامه اي كه بزودي اعلام خواهد شد نمايش فيلم هاي مستند ، كوتاه ، انيميشن وتجربي بصورت هفتگي در پاتوق فرهنگي بروي پرده مي رود .
پاتوق فرهنگي كتاب ما با حضور محمدرضا اصلاني برگزار مي كند :
نمايش و نقد و بررسي فيلم مستند " مهين و قصه خاك سوخته "
فيلم مستند "مهين و خاك سوخته" به كارگرداني سودابه مراديان روز شنبه 15 آذر ماه در پاتوق فرهنگي تهران به نمايش در مي آيد .
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