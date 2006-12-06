توافق استقلال با فیفا / شکایت گمالوویچ خطری برای استقلال ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرادان گمالوویچ مربی صربستانی استقلال در فصل83-82 برای دریافت مطالباتش از این باشگاه به فیفا شکایت کرد. پیرو شکایت این مربی صربستانی باشگاه استقلال با تلاش و رایزنی کمیته بین الملل خود در پی جلب رضایت وی و یا حل مشکل به وجود آمده برآمد. باشگاه استقلال با استناد به مدارک با ارسال نامه ای به کمیته قضایی فیفا مسئولان این کمیته را مجاب کرد که طلب گمالوویچ از باشگاه استقلال کمتر از مبلغی است که خود او مدعی آن است.

وی مدعی شده بود که از باشگاه استقلال مبلغی در حدود 50 هزار دلار طلب دارد. این در حالیست که رقم واقعی مطالبات وی از این باشگاه کمتر از 15 هزار دلار است. باشگاه استقلال با استناد به مدارک مدعی است، در جریان رقابتهای فصل 82-83 بخش اعظمی از حق حقوق گمالوویچ را پرداخت کرده است.

مسئله ای که گمالوویچ از آن بی خبر است و مسئولان باشگاه استقلال با استناد بر آن طلب وی را از این باشگاه کاهش داده اند موردی است که در مفاد قرارداد این مربی صرب با باشگاه استقلال به ثبت رسیده است. در قرارداد وی آمده است در صورت عدم دستیابی به عنوان قهرمانی بخشی از رقم پرداختی به وی کسر می شود و به همین خاطر قانون به باشگاه استقلال اجازه می دهد درصدی از حقوق پرداختی به وی را کاهش دهد.

مسئولان باشگاه استقلال به کمیته قضایی فیفا اعلام کرده اند مبلغ 15 هزاردلار را به این مربی پرداخت خواهند کرد تا مشکلی از این بایت آبی پوشان تهرانی را تهدید نکند.