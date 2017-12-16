پژوهشگران گرگانی دستاورهای خود را در اختیار شورا قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی، شامگاه شنبه، در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر گرگان به روز پژوهش اشاره کرد و اظهار کرد: آن چیزی که سبب توسعه یافتگی می شود، پژوهش است، در مجموعه شهرداری و شورای شهر اگر پیشرفتی بخواهیم صورت گیرد باید پژوهش انجام شود.

وی افزود: از اندیشمندان و محققان و کسانی که هر گونه پژوهشی در زمینه شهر گرگان داشته اند می خواهیم برای ادای دین به شهر خود آن را به ما برسانند.

عبداللهی تصریح کرد: از کمیسیون های شورا می خواهم با توجه به موضوعات، از پژوهشگران دستگاه ها و نهادهای مختلف دعوت کنند زیرا آنان هم راغب هستند مطالب خود را در اختیار ما قرار دهند.

وی به طرح جامع و طرح تفصیلی گرگان گریزی زد و اذعان کرد: طرح جامع به تصویب رسیده و طرح تفصیلی هم باید پیگیری شود، سند چشم انداز سیما و منظر شهری هم نیازمند پژوهش هایی است.

اهدای گل به رانندگان حمل و نقل عمومی

عبداللهی با اشاره به روز حمل و نقل، گفت: با تلاش های سازمان حمل و نقل و بار و ترافیک شهرداری گرگان مقرر شده، یکشنبه (۲۶ آذر)، ساعت هشت صبح اهدا گل به رانندگان در میدان وحدت صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان این قشر را زحمت کش خواند و بر لزوم پیگیری رضایت مندی آن ها تأکید کرد.