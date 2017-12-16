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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۲۶

تولیت آستان قدس رضوی:

اقدام کشتی گیر ایرانی درعدم مواجهه با حریف اسرائیلی جهادورزشی بود

اقدام کشتی گیر ایرانی درعدم مواجهه با حریف اسرائیلی جهادورزشی بود

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی گفت: اقدام کشتی گیر ایرانی در عدم مواجهه با حریف اسرائیلی یک جهاد ورزشی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شنبه شب در دیدار با علیرضا کریمی کشتی گیر پهلوان کشور اظهار کرد: کار شما، یک جهاد ورزشی بود و از تشک کشتی، با رژیم غاصب و کودک‌کش مبارزه کردید. 

وی افزود: در جهاد، فرد از جان خود برای یک هدف الهی می‌گذرد، شما هم از حق خود و از فرصت مسلم قهرمانی برای هدف الهی و انسانی گذشتید. 

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در دنیایی که متأسفانه عده‌ای حتی در برخی دولت‌های کشورهای اسلامی به دنبال عادی‌سازی ظلم و اشغالگری رژیم صهیونیستی و رابطه با آن هستند، اقداماتی همچون کار شما، مثل یک نهیب است. 

تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: این اقدام جهادی در برابر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی پیام گویایی از انزجار و تنفر ملت ایران نسبت به جنایات و ظلم‌های اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین را همراه داشت. 

رئیسی تاکید کرد: آقای کریمی نسل جدید انقلاب اسلامی بوده و روزهای پیروزی این انقلاب را ندیده‌ و  این اقدام عزتمندانه نشان می‌دهد که جوانان ما با پیام و آرمان‌های انقلاب و امام راحل آشنا و ادامه دهنده راه شهدا هستند. 

وی گفت: به عنوان خادم بارگاه قدس رضوی از این اقدام سرافرازانه تشکر می کنم و ملبس شدن به لباس خادمی حضرت رضا(ع) را به شما تبریک می گویم.

کد مطلب 4174015

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