به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام یک روزنامه کرهجنوبی، سازمان جاسوسی کرهجنوبی اعلام کرده است که هکرهای کرهشمالی پشت پرده حملههای سایبری امسال به بورسهای ارز دیجیتال بودند که طی آنها ۶.۹۹ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت شده است.
روزنامه چوسانایلبو از کره جنوبی، با اشاره به بیانیه سرویس اطلاعاتی این کشور (انآیاس) گفت که حملههای سایبری که به هکرهای کره شمالی نسبت داده میشود همچنین شامل انتشار اطلاعات شخصی ۳۶۰۰۰ حساب کاربری از شلوغترین بورس ارز دیجیتال دنیا، بیتهامب، در ماه جون میباشد.
این روزنامه همچنین اعلام کرد که این حملههای سایبری شامل دزدی ارز دیجیتال از حسابهای بورسهای یاپیزون، که در حال حاضر به آن یوبیت میگویند و کوینیز، در آوریل و سپتامبر، هم میشوند.
طبق گزارش چوسان ایلبو، آن ۶.۹۹ میلیون دلار ارز دیجیتال دزدیده شده حالا ارزشی معادل ۸۲.۷ میلیون دلار دارد. این روزنامه همچنین اشاره کرد که هکرهای کرهشمالی از بورس بیتهامب ۵.۵ میلیون دلار پول درخواست کرده بودند تا اطلاعات شخصی دزدیده شده را پاک کرده و منتشر نکنند.
این روزنامه گزارش داد که یک حمله سایبری دیگر توسط هکرهای کرهشمالی که در ماه اکتبر، ۱۰ بورس ارز دیجیتال دیگر را با استفاده از ایمیلهای حاوی بدافزار، هدف قرار داده بود، به وسیله آژانس امنیت اینترنتی کره جنوبی (کیسا)، خنثی شد.
روزنامه چوسانایلبو گزارش داد که انآیاس متوجه شد بدافزاری که در هک کردن بورسها مورد استفاده قرار گرفته است با روشی مشابه با بدافزار مورد استفاده در هک کردن سونیپیکچرز در سال ۲۰۱۴ و بانک مرکزی بنگلادش در سال ۲۰۱۶ ساخته شده است.
طبق گزارش چوسان ایلبو، آن آیاس اعلام کرده است که ایمیلهایی که در این حملهها استفاده شده است از آدرسهای اینترنتی کره شمالی استفاده کردهاند.
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