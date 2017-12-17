ضرورت هدفگذاری برای ایجاد زیرساخت های اولیه درمان سرطان در استان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی شنبه شب در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستان ۲۸۴ تختخوابی یاسوج افزود: توسعه خدمات مرکز قلب و عروق یاسوج از جمله بازکردن قلب از مهمترین اولویت های موجود خدمات رسانی بخش بهداشت و درمان این شهر است.

جان بابایی با بیان اینکه در برخی از بیمارستان های شهرستان گچساران در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت تخت های موجود بازآرایی لازم است، اظهار کرد: در شهرهای یاسوج و دهدشت در زمینه تخت های بیمارستانی با مشکل روبه رو هستیم.

وی افزود: این امید وجود دارد که با بهره برداری از پروژه های درمانی این دو شهر، شاهد افزایش سطح ارائه خدمات باشیم.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در صورت تحویل سریع بیمارستان ۲۸۴ تختخوابی شهر یاسوج توسط دستگاه مجری آن، بهره برداری از آن تا پایان سال محقق می شود، خاطرنشان کرد: برای راه اندازی بیمارستان ۲۸۴ تختخوابی یاسوج و همچنین زایشگاه بیمارستان امام سجاد(ع) این شهر تمام تلاش خود را در جهت کمک به این حوزه و تجهیز انجام خواهیم داد.