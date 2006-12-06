نتایج شناگران ایران قابل قبول بود/ علیرضایی در آینده نتایج بهتری کسب می کند

بهزادمهدی خبازیان با بیان این مطلب به خبرنگاراعزامی مهر به دوحه قطر افزود: با توجه به هدف گذاری که از ابتدا فدراسیون شنا برای حضور در بازی های آسیایی مد نظر قرارداده بود تیم ملی شنا به اهداف خود دست یافت و توانستیم پس از سال ها در رده های بالاتری دررده بندی نهایی قرار بگیریم .

وی تصریح کرد: کسب یک عنوان هفتمی و یک نهمی برای قهرمانان شنای کشوربسیار قابل توجه است و این نشان می دهد شنای ایران نسبت به سال های گذشته پیشرفت کرده و می تواند با ادامه این روند درسال های آینده چشم به سکوهای آسیایی داشته باشد.

خبازیان تصریح کرد: سطح و فاصله شنای ایران با آسیا مشخص است و همواره شناگران کشورمان در قعر جدول رده بندی قرار داشتند ولی دردوحه تیم شنای ایران کارنامه قبولی گرفت و توانست جایگاه خود را ارتقا دهد .

سرمربی تیم ملی شنای کشورمان گفت: ما در آغاز راه هستیم وقهرمانان شنا نیاز به حمایت دارند و نباید آنها را فراموش کرد و نتایج دوحه را ضعیف قلمداد کرد.

وی تصریح کرد: در بازی های آسیایی 5 رکورد ملی جابجا شد که این نشان می دهد شنای ایران روند روبه رشدی داشته و ادامه این روند می تواند ما را درجایگاه بالاتری قرار دهد.

وی در پایان در خصوص عملکرد محمد علیرضایی گفت: ما روی حضور علیرضایی در فینال حساب می کردیم ولی استارت نامناسب او باعث شد در همان شروع کار از حریفان خود عقب بماند و تا پایان نیز نتواند عقب ماندگی خود را جبران کند.البته علیرضایی یکی از شناگران خوب ماست و قطعا در بازی های آینده برای کسب نتایج بهتر امید زیادی خواهد داشت.