آسمان تهران دودی شد/ مشکلی که گریبان شهرستان ها را گرفت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، الهه آهنگر: آلودگی هوای تهران، این روزها به معضلی برای پایتخت کشور و نیز سراسر استان تهران تبدیل شده است و چند سالی است، تهرانی ها به آلودگی های هوا در پاییز و زمستان عادت کرده اند.

کارشناسان یکی از دلایل این آلودگی را حالت کاسه مانند مرکز تهران نسبت به شمال، شرق و غرب این شهر دانسته اند، یعنی مرکز تهران نسبت به اطراف آن از ارتفاع کم تری برخوردار است، اما این روزها معضل آلودگی هوای تهران از این کاسه فراتر رفته و سراسر استان تهران را در بر گرفته است و تنها ارتفاعاتی مانند شهرستان دماوند و فیروزکوه قدری از این معضل به دور هستند.

وارونگی دما مهم ترین عامل آلودگی هوای تهران و خطرناک ترین فاکتور جوی است، فاکتوری که سبب احاطه تهران توسط ابری مسموم شده است.

افزایش غلظت آلاینده ها در سال جاری، به حدی زیاد است، که تهران کم تر روزی را بدون آلودگی گذرانده است، اما این آلودگی به حدی رسید که جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا در استان تهران ساعت ۲۲ شب گذشته و با هدف اتخاذ تصمیماتی برای اثر پذیری کم تر بیش از ۱۳ میلیون جمعیت پایتخت نشین استان تهران تشکیل شد، مصوبات جلسه این کمیته قابل پیش بینی بود، سناریویی تکراری در نزدیک به یک دهه گذشته، تعطیلی مدارس ابتدایی، ممنوعیت فعالیت معادن شن و ماسه، آسفالت وسیمان و توقف فعالیت‌های عمرانی، آماده باش اورژانس، افزایش محدوده طرح ترافیک به زوج و فرد، ممنوعیت فروش آرم طرح ترافیک روزانه از سوی شهرداری تهران و تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، خروجی همیشگی کمیته اضطرار آلودگی هوا در استان تهران است.

اما نکته ای که در این میان جلب توجه می کند، تعطیلی مقاطع ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک ها است، دبیرستانی ها و دانشجویان از این تعطیلی بی نصیب هستند و باید مانند روزهای عادی به مدرسه بروند، این اقدام سبب ناراحتی دبیرستانی ها و دانشجویان شده است، آن ها با استفاده از هشتگ « ما هم ریه داریم» نسبت به عدم تعطیلی اعتراض کردند، ولی این اعتراض تا چه حد صحیح است و آیا خطرات آلودگی هوا برای دبیرستانی ها و دانشجویان نیز مشابه دبستانی ها است و یا این تفاوت آن قدر زیاد است، که می توان به تعطیلی آن ها فکر نکرد.

یک پزشک متخصص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی هوا اثرات مخربی برای افراد در تمام سنین دارد، اما این اثرات در کودکان به دلیل عدم تکامل ساختار دستگاه تنفسی بیش از افرادی است، که از رشد کافی برخوردار هستند، چرا که کودکان با تنفس در هوایی با غلظت بالای ذرات معلق دچار مشکل تنفسی می شوند.

احمدرضا تاجیک همچنین ورزش و انجام هرگونه فعالیت هایی که موجب افزایش تنفس می شوند را برای تمامی سنین خطرناک توصیف کرد و گفت: ورزش و نیز انجام کارهای بدنی سبب افزایش نیاز بدن به اکسیژن می شود و در این شرایط است، که تنفس هوای با غلظت بالای ذرات معلق می تواند اکسیژن رسانی در خون و بافت ها را دچار مشکل کرده و در نهایت به عوارضی مانند درد سینه شوند، که توصیه می شود، افراد به محض احساس چنین علائمی به سرعت به پزشک مراجعه کنند و پیش از وقوع حادثه به درمان آن بپردازند.

وی همچنین سرفه و عطسه را یک واکنش دفاعی در بدن دانست و از شهروندان، به خصوص سالمندان و یا بیماران قلبی و ریوی خواست، به هیچ وجه از سرفه و یا عطسه در هوای آلوده جلوگیری نکنند.

تاجیک آسیب پذیری افراد دارای اضافه وزن در شرایط آلودگی هوا را بیش تر از افراد دارای وزن معمولی دانست و گفت: دستگاه ایمنی افراد چاق ضعیف تر از دیگران است و باید این افراد در هوای آلوده علاوه بر این که سعی کنند از منزل خارج نشوند، در صورت لزوم و اجبار برای خروج از منزل، از ماسک های مورد تایید وزارت بهداشت استفاده کرده و از پیاده روی های طولانی مدت به شدت خودداری کنند.

این پزشک متخصص با بیان این که هوای داخل خانه از هوای خارج از خانه جدا نیست، اضافه کرد: به هرحال میزان غلظت و تراکم آلاینده ها در داخل خانه کمتر از فضای بیرون است و همچنین در خارج از خانه چه بخواهیم و چه نخواهیم تحرک بیشتری داریم و میزان اکسیژن مورد نیاز نیز افزایش یافته و خطر پذیری بیشتر می شود.

وی در پایان از خانم های باردار خواست که مراقبت های بیشتری از خود در شرایط آلودگی هوا داشته باشند و این افراد را از خروج از منزل منع کرد.

به هرحال، این که آلودگی هوا و ایستایی هوای استان تهران تا چهارشنبه ماندنی است، بحث امروز محافل مختلف است، اما پس از آن و با کوچک ترین باد و باران، مجددا این مبحث فراموش شده و طرح فروشی آغاز می شود، خودروهای فاقد معاینه فنی به راحتی تردد می کنند و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است و تا آلودگی بعدی همه چیز عادی می شود.