قطر بر آمادگی برای حل بحران با ۴ کشور عربی از طریق گفتگو تاکیدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی» نخست وزیر و وزیر کشور قطر بر آمادگی این کشور برای حل بحران قطر از طریق گفتگویی که به حاکمیت دوحه لطمه وارد نمی کند، تاکید کرد.

وی همچنین بر مخالفت دوحه با هرگونه اقدامات برای اعمال قیمومیت بر قطر یا دخالت در امور داخلی این کشور تاکید نمود.

نخست وزیر قطر افزود که محاصره این کشور تمام قوانین و اصول روابط بین کشورها را نقض کرده تا به این ترتیب به دوحه برای دست کشیدن از اصول و حاکمیت خود فشار وارد کند و قطر را به کشوری وابسته تبدیل کند.

وی ادامه داد: این امر از سوی رهبران و مردم قطر و حتی جامعه بین الملل مردود است. موضع قطر از ابتدای بحران واضح و شفاف بوده و معتقد است که گفتگو تنها راه حل بحران است.

گفتنی است که چهار کشور عربستان، مصر، امارات و بحرین قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرده و روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده اند.

این در حالی است که دوحه همواره این اتهامات را رد کرده است.