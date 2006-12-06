ادامه حرکت های موثر دانشجویی در دولت نهم / جنبش دانشجویی ملاک های رهبری را سرلوحه قرار دهد

دکتر عباس مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جنبش دانشجویی در دولت نهم بر محورهای مبتنی بر شاخص های مورد نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری حرکت کرده است.

وی افزود: درست است که وزارت بهداشت در حوزه های اعتباری، ساختاری و نیروی انسانی با مشکلاتی مواجه است اما نگاه دولت این است که انتقادات سازنده از سوی دانشجویان برای دولت مفید است و تلاش شده تا همه دانشجویان اعم از اعضای تشکل ها و دانشجویانی که عضو هیچ تشکلی نیستند، بتوانند در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضور موثری در کنار تحصیل علم داشته باشند.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت با گرامیداشت روز دانشجو و یاد و خاطره شهدای 16 آذر سال 1332 گفت: با بررسی ملاک های یک حرکت دانشجویی موثر از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می توان به عمق یک حرکت دانشجویی پی برد.

مسجدی گفت: مهمترین شاخصی که امام (ره) برای جنبش دانشجویی متصور هستند خودیابی و و خودباوری است. به نظر ایشان دانشجویان باید استقلال عمل و استقلال فکر داشته باشند و در حوزه های مختلف علمی برتر و سرآمد باشند.

وی افزود: یک جنبش دانشجویی باید در امور سیاسی دخالت داشته باشد که این مسئله با سیاسی کاری و گرایش های حزبی و فرقه ای متفاوت است و دانشجوی ایرانی باید بینش سیاسی داشته باشد.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت جلوگیری از نفوذ افکار انحرافی به دانشگاه ها را وظیفه جنبش دانشجویی دانست و گفت: استقبال از حکومت اسلامی و مبارزه با مکاتب الحادی در دانشگاه ها باید سرلوحه برنامه جنبش دانشجویی باشد و این جنبش زیر پرچم اسلام و آرمان های اسلامی با سربلندی به فعالیت بپردازد.

وی تحصیل علم در همه زمینه ها را از دیگر شاخص های مورد نظر حضرت امام (ره) برای بارور شدن هرچه بیشتر دانشجویان ذکر کرد و گفت: همانطور که حضرت امام (ره) توقع داشته اند باید این کشور روی پای خود بایستد و خوشبختانه پس از گذشته 27 سال از انقلاب اسلامی ایران توانسته ایم جهش جدی در حرکت های علمی داشته باشیم و از نظر علمی و پزشکی در میان کشورهای مطرح جهان قرار بگیریم. این جهش ها و حرکت های علمی به طور کلی از سوی جوانان مسلمانی صورت گرفته که ملتزم به احکام اسلامی هستند.

مسجدی با اشاره به شاخص هایی که مقام معظم رهبری برای یک جنبش دانشجویی موثر تعریف کرده اند، خاطرنشان کرد: تمامی این شاخص ها به جنبش های دانشجویی سالم درون دانشگاه ها اعم از انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی اطلاق می شود و اگر آنها این شاخص ها را داشته باشند می توانند پرچمدار حرکت های دانشجویی کشور باشند.

وی افزود: آرمان گرایی در مقابل مصلحت گرایی یکی از شاخصه های مهم یک جنبش است چرا که عشق به آرمان ها می تواند به اعتلای جنبش دانشجویی منجر شود.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت یاد آور شد: صداقت و اخلاص از دیگر مشخصات فضای دانشجویی است و خوشبختانه امروزه دانشجویان بیش از دیگر اقشار از فضا و شیوه های غیر انسانی و غیر خالصانه دور هستند.

وی آزادگی از وابستگی های گوناگون حزبی، سیاسی و نژادی را از دیگر مشخصات جنبش دانشجویی برشمرد و گفت: این جنبش علاوه بر دور بودن از این وابستگی ها باید به شکل جمعی حرکت کند. متاسفانه قائم به فرد بودن در چند سال گذشته یکی از عوامل منفی در جنبش دانشجویی کشور بوده است . قرار گرفتن افراد حال خوب یا بد در رأس یک جنبش باعث سلیقه ای شدن فعالیت های یک تشکل می شود در حالیکه که عقل جمعی بر تشکل ها حاکم باشد.

مسجدی ارزش گرایی مقوله هایی از جمله بی عدالتی، تبعیض و ظلم را از دیگر شاخص های یک جنبش دانشجویی ذکر کرد و گفت: دانشجویان اساساً نگاه منفی نسبت به ظلم دارد و در این فضا دانشجو باید با بینش و فهم عمل کنند و علی رغم اینکه احساسات دانشجویان همیشه در جنبش های آنها نقش عمده ای دارد اما باید با منطق و فکر تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای گرامیداشت روز دانشجو یاد آور شد: بر اساس دستور العملی که امسال برای همه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور فرستاده شد بر توجه ویژه به روز دانشجو در سال 85 تأکید شده است زیرا همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند روز دانشجو بر استکبار ستیزی و مبارزه با آمریکا استوار شده است.