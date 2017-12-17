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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۰

با وجود تأکیدات برای افزایش؛

کمتر از ۸ درصد از مساحت اردبیل مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی است

کمتر از ۸ درصد از مساحت اردبیل مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی است

اردبیل – مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اردبیل گفت: کمتر از هشت درصد از مساحت این استان در گروه مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی است.

محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در وضعیت فعلی ۷.۸۸ درصد از مساحت استان به مناطق زیست‌محیطی تحت حفاظت محیط‌زیست تعلق دارد.

وی افزود: مناطق حفاظت‌شده شامل اثر طبیعی ملی سبلان، غار یخگان، دریاچه نئور، و منطقه آق داغ مغان است که در مجموع ۱۴ هزار و ۴۰۰ هکتار وسعت دارند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان مناطق شکار ممنوع را نیز شامل تالاب شورابیل، نوار مرزی پارس‌آباد، نمین، مشگین شهر، گرمی و بیله سوار، منطقه گندمین مشگین شهر، دربند مشکول گیوی و انزان مشگین شهر برشمرد.

خداپرست با اشاره به اضافه شدن منطقه خروسلو گرمی و تالاب گیلارلو گرمی اضافه کرد: با وجود تأکیدات مساحت مناطق تحت حفاظت افزایش چندانی نداشته است.

وی متذکر شد: تبدیل یک منطقه به منطقه تحت حفاظت فرصتی برای مراقبت‌های ویژه زیست‌محیطی آن فراهم می‌سازد و با توجه به اینکه در برخی مناطق استان اعمال این مراقبت‌ها ضروری است به دنبال افزایش مساحت مناطق تحت حفاظت هستیم.

کد مطلب 4174064
محمد میرزایی ناطق

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