محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در وضعیت فعلی ۷.۸۸ درصد از مساحت استان به مناطق زیستمحیطی تحت حفاظت محیطزیست تعلق دارد.
وی افزود: مناطق حفاظتشده شامل اثر طبیعی ملی سبلان، غار یخگان، دریاچه نئور، و منطقه آق داغ مغان است که در مجموع ۱۴ هزار و ۴۰۰ هکتار وسعت دارند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان مناطق شکار ممنوع را نیز شامل تالاب شورابیل، نوار مرزی پارسآباد، نمین، مشگین شهر، گرمی و بیله سوار، منطقه گندمین مشگین شهر، دربند مشکول گیوی و انزان مشگین شهر برشمرد.
خداپرست با اشاره به اضافه شدن منطقه خروسلو گرمی و تالاب گیلارلو گرمی اضافه کرد: با وجود تأکیدات مساحت مناطق تحت حفاظت افزایش چندانی نداشته است.
وی متذکر شد: تبدیل یک منطقه به منطقه تحت حفاظت فرصتی برای مراقبتهای ویژه زیستمحیطی آن فراهم میسازد و با توجه به اینکه در برخی مناطق استان اعمال این مراقبتها ضروری است به دنبال افزایش مساحت مناطق تحت حفاظت هستیم.
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