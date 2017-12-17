به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول جوانان باشگاه‌های کشور امروز آغاز می‌شود که در یکی از بازی‌ها در قم تیم فوتبال جوانان صبای قم در دیداری خانگی با هدف تصاحب صدر جدول به میدان می‌رود.

تیم‌های فوتبال صبای قم و دبیری تبریز امروز یکشنبه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه جهان پهلوان تختی قم برابر هم صف آرایی می‌کنند و تیم صبای قم در صورت پیروزی در این بازی فرصت صدرنشینی را به دست خواهد آورد.

صبا که پس از پیروزی هفته گذشته در ساری برابر تیم شهر آشوب این شهر در جدول ۱۱ امتیازی شده است اکنون به دنبال کسب یک پیروزی دیگر است و در صورتی که بتواند این بازی را نیز با برد پشت سر بگذارد با ۱۴ امتیاز در رده نخست گروه قرار خواهد گرفت.

صبا امسال لیگ دسته اول جوانان کشور را خوب آغاز نکرد و در ابتدای کار چند امتیاز از دست داد اما در ادامه شرایط برای این تیم تغییر کرد و این تیم در بازی قبلی خود در ساری موفق شد ۲ بر صفر تیم شهر آشوب ساری را از پیش رو بردارد.

داوود عاصم آبادی سرمربی تیم فوتبال جوانان صبای قم در گفتگو با مهر در مورد بازی تیمش برابر دبیری تبریز گفت: پس از پیروزی ۲ بر صفر صبا برابر شهر آشوب ساری در لیگ دسته اول در حالی برابر دبیری به میدان می‌رویم که دو تیم شرایط مشابهی در جدول دارند و پیروزی در این بازی برای ما حیاتی است.

وی افزود: در طول هفته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و تیم از نظر روانی در شرایط مناسبی قرار دارد به طوری که انگیزه کسب پیروزی در بین بازیکنان به خوبی دیده می‌شود و امیدوارم اتفاقات بازی به سود صبا رقم بخورد.

سرمربی جوانان صبا گفت: امیدوارم این روند رو به رشد برای جوانان صبا ادامه پیدا کند. ۱۱ امتیاز داریم و می‌خواهیم چهارمین پیروزی را در این مسابقه کسب کنیم. ما در بازی‌های گذشته ۵ امتیاز از دست داده‌ایم و باید سعی کنیم تا پایان لیگ بازنده نباشیم.