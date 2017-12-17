۵۵۶ راس کل و بز در منطقه خرمنه سرطارم سرشماری شد

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به سرشماری حیات وحش در منطقه خرمنه سر طارم اشاره کرد و افزود: تاکنون ۵۵۶ راس کل و بز در این منطقه سرشماری و مورد مستند سازی قرار گرفته‌اند و با وجود افزایش تعداد کل و بزها ولی باز جمعیت این گونه‌های جانوری کم است.

وی اظهار کرد: ۲۵ محیط‌بان و کارشناس در آخرین ماه پاییز در منطقه خرمنه سر طارم حاضر شدند تا سرشماری کل و بز را انجام دهند.

موسوی افزود: امسال جمعیت کل و بز این منطقه نسبت به پارسال افزایش نشان می‌دهد و این در شرایطی است که سال گذشته به علت شیوع بیماری نشخوارکنندگان شاهد تلفات بالای این گونه بودیم.

مدیرکل محیط‌زیست استان زنجان از افزایش جمعیت کل و بز در منطقه خرمنه سر طارم در سال جاری خبر داد و گفت: شاخص گونه‌های جانوری منطقه خرمنه سر طارم، کل و بز است.

موسوی افزود: با تمهیدات اندیشیده شده جامعه جانوری کل و بز در منطقه خرمنه سر افزایش داشته و در شرایط مطلوبی در حال زیست هستند.

موسوی به تهیه غذای این گونه‌ها در فصل زمستان در این منطقه اشاره کرد و افزود: وضعیت زیستی در فصل زمستان برای حیات‌وحش سخت است و با بارش برف و یخبندانی که شاهد هستیم آمادگی لازم را داریم و علوفه را در فصول قبل زمستان تهیه کرده و در این مناطق توزیع می‌کنیم تا این گونه‌ها از زیستگاه خود خارج نشوند.

وی ابراز کرد: با توزیع این علوفه‌ها امنیت غذایی کل و بز در این منطقه حفظ می‌شود و به حاشیه مناطق روستایی و شهری نمی‌روند.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: تامین بخشی از علوفه زمستانی وحوش علفخوار استان زنجان با کاشت گندم، جو و یونجه در دشت سهرین که از اراضی تحت مالکیت اداره کل حفاظت محیط زیست صورت می گیرد.

موسوی گفت: پخش علوفه زمستانی در سه زیستگاه وحوش علفخوار در مناطق ماهنشان، طارم و دشت سهرین زنجان با هدف تغذیه و به منظور جلوگیری از خروج این گونه ها از زیستگاه های اصلی انجام می شود.