شهرداری زنجان نسبت به پاکسازی نقاط بحرانی زنجان تمرکز بیشتری دارد

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهیدات انجام‌شده توسط شهرداری زنجان در طرح زمستانی اشاره کرد و افزود: در این راستا شهرداری زنجان برای پیشگیری از آبگیری در سطح معابر شهر زنجان نسبت به پاک‌سازی نقاط بحرانی تمرکز بیشتری دارد.

وی از به‌کارگیری ۱۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در طرح زمستانی شهرداری زنجان خبر داد و اظهار کرد: اقدامات مؤثری در برف‌روبی مراکز درمانی، آموزشی، مساجد و ادارات دولتی انجام خواهد شد و کیسه ماسه و نمک در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

شهردار زنجان گفت: بیش از ۱۴ هزار کیسه شن نمک آماده و در مخزن‌ها قرار داده شده است تا شهروندان در مواقع ضروری از آنها استفاده کنند و از شهروندان درخواست می‌شود از این شن نمک داخل منزل استفاده نکنند چراکه نمک باعث تخریب موازئیک می‌شود.

معصومی ابراز کرد: با توجه به اینکه نمک اثرات منفی روی محیط زیست دارد امسال بیش از ۱۲ هزار لیتر مایع جدید یخ‌زدا خریداری شده است.

وی افزود: شهروندان زنجانی در صورت نیاز به خدمات رسانی شهرداری در زمستان می توانند با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند.

شهردار زنجان با بیان اینکه شهرداری زنجان ازتمام امکانات و نیروهای انسانی در طرح زمستانی استفاده می کند، ابراز کرد: در این میان شهرداری در معابر اصلی و میدان ها کیسه نمک را در مخازن قرار داده است تا دسترسی به شهروندان راحت و دسترس تر باشد.