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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

شهردار زنجان:

شهرداری زنجان نسبت به پاکسازی نقاط بحرانی زنجان تمرکز بیشتری دارد

شهرداری زنجان نسبت به پاکسازی نقاط بحرانی زنجان تمرکز بیشتری دارد

زنجان- شهردار زنجان گفت: شهرداری زنجان برای پیشگیری از آبگرفتگی در سطح معابر شهر نسبت به پاکسازی نقاط بحرانی تمرکز بیشتری دارد.

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهیدات انجام‌شده توسط شهرداری زنجان در طرح زمستانی اشاره کرد و افزود: در این راستا شهرداری زنجان برای پیشگیری از آبگیری در سطح معابر شهر زنجان نسبت به پاک‌سازی نقاط بحرانی تمرکز بیشتری دارد. 

وی از به‌کارگیری ۱۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در طرح زمستانی شهرداری زنجان خبر داد و اظهار کرد: اقدامات مؤثری در برف‌روبی مراکز درمانی، آموزشی، مساجد و ادارات دولتی انجام خواهد شد و کیسه ماسه و نمک در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. 

شهردار زنجان گفت:  بیش از ۱۴ هزار کیسه شن نمک آماده و در مخزن‌ها قرار داده شده است تا شهروندان در مواقع ضروری از آنها استفاده کنند و از شهروندان درخواست می‌شود از این شن نمک داخل منزل استفاده نکنند چراکه نمک باعث تخریب موازئیک می‌شود.

معصومی ابراز کرد: با توجه به اینکه نمک اثرات منفی روی محیط زیست دارد امسال بیش از ۱۲ هزار لیتر مایع جدید یخ‌زدا خریداری شده است.

وی افزود: شهروندان زنجانی در صورت نیاز به خدمات رسانی شهرداری در زمستان می توانند با  سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند.

شهردار زنجان با بیان اینکه شهرداری زنجان ازتمام امکانات و نیروهای انسانی  در طرح زمستانی استفاده می کند، ابراز کرد: در این میان شهرداری در معابر اصلی و میدان ها کیسه نمک را در مخازن قرار داده است تا دسترسی به شهروندان راحت و دسترس تر باشد.

کد مطلب 4174093

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