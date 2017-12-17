هیات رئیسه خانه مطبوعات کردستان بار دیگر تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و طی نشستی که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تشکیل شد تغییرات جدید در سمت های اعضای هیات رئیسه خانه مطبوعات با رای گیری انجام شد.

‎پس از این رای گیری که در میان اعضای هیات رئیسه برگزار شد کاظم ایمان زاده به عنوان رئیس، فردین کمانگر به عنوان نایب رییس، فرشید اردلان به عنوان منشی و امید بهمنی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

‎در این رای گیری همچنین سید محمدلطیف حسینی نسب از اعضای خانه مطبوعات به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شد.

‎جلسه رای گیری با حضور ۶ نفر از هفت عضو خانه مطبوعات برگزار شد.

‎خبات ساعدی که پیش از این رئیس خانه مطبوعات بود قبل از رای گیری استعفای خود را تقدیم هیات رئیسه کرد.

‎او در نامه استعفا خود دلایل آن را دغدغه های شخصی اعلام کرده بود.

هیات رئیسه خانه مطبوعات کردستان در حالی دستخوش تغییر می شود که هنوز شش ماه از فعالیت آنها در دور جدید نمی گذرد و طی این مدت نیز در چندین نوبت اعضا هیات مدیره استعفا داده و دوباره به کارگیری شده اند.