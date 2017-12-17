  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۸:۳۸

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران خبر داد:

کشف کالای قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال در دهلران

کشف کالای قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال در دهلران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از کشف کالای قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال در دهلران خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مکی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح پاک سازی مناطق آلوده و همچنین در راستای مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی دهلران با همکاری ماموران پاسگاه ایست و بازرسی سپتون حین گشت زنی و کنترل محور های مواصلاتی در جاده دهلران به اندیمشک به یک دستگاه خودرو کامیون مظنون شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۵ تن برنج قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرکی، بهداشتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریالی برآورد کرده اند.

سرهنگ مکی یادآور شد: در این رابطه یکدستگاه کامیون توقیف، و ۲ نفر نیز دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان گفت: عملکرد قاچاقچیان مغایر با اقتصاد مقاومتی بوده و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد، از این رو تلاش پلیس جهت مبارزه با اخلالگران اقتصادی با قوت بیش از پیش ادامه دارد.

کد مطلب 4174100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه