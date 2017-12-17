کشف کالای قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مکی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح پاک سازی مناطق آلوده و همچنین در راستای مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی دهلران با همکاری ماموران پاسگاه ایست و بازرسی سپتون حین گشت زنی و کنترل محور های مواصلاتی در جاده دهلران به اندیمشک به یک دستگاه خودرو کامیون مظنون شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۵ تن برنج قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرکی، بهداشتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریالی برآورد کرده اند.

سرهنگ مکی یادآور شد: در این رابطه یکدستگاه کامیون توقیف، و ۲ نفر نیز دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان گفت: عملکرد قاچاقچیان مغایر با اقتصاد مقاومتی بوده و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد، از این رو تلاش پلیس جهت مبارزه با اخلالگران اقتصادی با قوت بیش از پیش ادامه دارد.