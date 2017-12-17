تیم «سوهان خودکار قم» با نمایندگان البرز و مازندران همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هندبال دسته اول زنان کشور در حالی از امروز در مشهد آغاز می‌شود که تیم هندبال سوهان خودکار قم، یکشنبه شب حریفان خود در مرحله گروهی این رقابت‌ها را شناخت.

تیم سوهان خودکار قم که به نمایندگی از استان قم در رقابت‌های هندبال زنان کشور در مشهد به میدان می‌رود در گروه سوم این رقابت‌ها با تیم‌های هیئت نکا مازندران و هیئت هندبال استان البرز هم گروه شده است.

نماینده قم امروز در آغاز این رقابت‌ها با قرعه استراحت مواجه شده اما پس از برگزاری دیدار تیم‌های نکا و البرز به ترتیب به دیدار این ۲ تیم می‌رود و در صورت کسب حتی یک پیروزی جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را به دست خواهد آورد.

در این رقابت‌ها، تیم‌ها در گروه ۳ و ۴ تیمی قرار گرفته‌اند که از هر گروه ۲ تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود می‌کنند و به جز گروه اول این مسابقات که در آن ۴ تیم حضور دارند گروه‌های دوم تا چهارم، همگی ۳ تیمه هستند.

۲ تیم فینالیست این رقابت‌ها جواز حضور در فصل آینده لیگ برتر هندبال زنان کشور را به دست می‌آوردند در حالی که تیم سوهان خودکار قم از تیمی کاملاً بومی بهره مند است و تمامی بازیکنان و مربیان آن را، چهره‌های جوان هندبال استان قم تشکیل می‌دهند.

فاطمه رجبی، فاطمه راد صفت، فاطمه مریدی، زهرا شکوهی راد، الینا با فهم، منیره برقعی، مریم فضلی، رقیه نجفی، فاطمه فتحی، رعنا سامانی، هانیه خسروی، نوریه عباسی و طاهره اکبری بازیکنان تیم هندبال سوهان خودکار قم در این رقابت‌ها هستند.