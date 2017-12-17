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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۵

معاون فنی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران:

سالانه ۲ میلیارد تن خاک در کشور فرسایش می شود

سالانه ۲ میلیارد تن خاک در کشور فرسایش می شود

نوشهر - معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر تصریح کرد : متاسفانه سالانه دو میلیارد تن خاک کشور بر اثر فرسایش ازبین می رود.

قربانعلی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور متوسط ۱۶.۷ تن در هکتار خاک کشور بر اثر فرسایش از بین می رود که شاخص جهانی فرسایش خاک ۵الی ۶ تن در هکتار است.

وی با اشاره به این که به دلیل بی توجهی به دو عنصر ارزشمند آب و خاک با تهدیدهای زیادی مواجه ایم، اضافه کرد: فرسایش ، تغییرکاربری ها، استفاده از کود و سم غیرمجاز، ماشین آلات سنگین از جمله این تهدیدها به شمار می رود.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی نوشهر تصریح کرد: برای اینکه آب داشته باشیم باید خاک را حفظ نماییم تا آب بتواند در خاک نفوذ کرده و سفره های زیر زمینی را غنی کند.

این مقام مسئول همچنین متوسط فرسایش خاک را در غرب مازندران ۱۱ الی ۱۲ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: این عنصر گرانبها و حیاتی که می بایست در تولید ، ذخیره سازی آب و تقویت پوشش گیاهی به کار گرفته شود متاسفانه در اثر فرسایش و سیلاب تبدیل به رسوب می شود.

حدادی ادامه داد: سیلابها باعث ایجاد خسارت های جانی و مالی فراوانی در پایین دست به تأسیسات و باغات و اراضی کشاورزی وارد می کند که این امر باعث پرشدن سدها گشته و از حیز انتفاع خارج شود.

وی با اشاره این که تمامی پروژه های محوری سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور در جهت حفاظت آب و خاک است ، ادامه داد: مدیریت چرا ، حفاظت فیزیکی و فنی ، طرحهای مرتعداری و جنگلکاری و نیز آبخیزداری از جمله این پروژه ها است.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی نوشهر در خصوص اهمیت آبخیزداری اظهار داشت :با اجرای هر هکتار آبخیزداری می توانیم از فرسایش حدود  ۹ تن خاک در هکتار جلوگیری کرده و چهار تن خاک در هکتار  رسوبات را تعدیل کنیم.

وی همچنین افزود : با اجرای آبخیزداری قادریم ۱۲۰ کیلوگرم علوفه در هکتار را افزایش داده و ۵۲۰ مترمکعب آب را استحصال کنیم.

وی حفاظت از منابع طبیعی را بعنوان یکی از سرمایه های ملی رسالت اصلی سازمان جنگلها قلمداد کرد.

کد مطلب 4174103

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