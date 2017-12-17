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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۵

هم‌نوازی ۲ نوازنده ایتالیایی با سازهای بادی و آکاردئون

هم‌نوازی ۲ نوازنده ایتالیایی با سازهای بادی و آکاردئون

کنسرت دوئت جیان لوئیجی ترووه‌زی و جیانی کوشیا از ایتالیا جمعه اول دی ماه ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، جیان لوئیجی ترووه زی (۱۹۴۴) از آهنگسازان و نوازنده‌های سازهای بادی در حوزه موسیقی جز ایتالیا است. او بیش از نیم قرن است که در بالاترین سطح موسیقی جهان فعالیت دارد و از سال ۲۰۰۰ همکاری خود با شرکت ای سی ام را آغاز کرده است.

جیانی کوشیا (۱۹۳۱) نیز نوازنده آکوردئون ایتالیایی است که در سینما نیز سابقه دارد. همکاری این دو به سال ۱۹۹۵ بازمی‌گردد و تاکنون سه آلبوم از دونوازی های آنها توسط شرکت «ای سی ام» منتشر شده است.

دوئت «جیان لوئیجی ترووه‌زی و جیانی کوشیا» جمعه ۱ دی ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 4174104

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