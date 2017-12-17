چشمه قیر دهلران؛ ثروتی که در دل خاک نهفته است

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شاید با شنیدن کلمه چشمه ذهن به سراغ آب زلال کشیده شود اما این گزارش از چشمه ای دیگر است.

از دور دست نمایان است، ثروتی که در دل این خاک نهفته است ثروتی به نام نفت خام، جستن در آن نقطه شما را به چشمه می رساند اما نه چشمه آب، این ثروت خدادادی گاهی پسوند آب را از این چشمه می گیرد آن وقت چشمه قیر نامش می شود.

چشمه قیری که در هفت کیلومتری شهرستان دهلران حوضچه ای با قیر روان دارد که به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی و ملی استان ایلام محسوب می شود دمای آب این چشمه ۳۵ درجه سانتی گراد بالای صفر است که از ترکیب مواد نفتی از میادین نفتی زیرزمینی منطقه دهلران سرچشمه می گیرد که قیر مذاب تولید می کند.

نشت مواد از میادین نفتی در سطح زمین

حاجی کریمی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این منطقه میادین نفتی و مخازن نفتی فراوانی داریم که از این میادین نفتی گاها موادی نشت می کند که سنگ پوشش این مخازن را می شکند و در نهایت به صورت چشمه های قیری همانند چشمه قیر در دهلران ظاهر می شوند.

علیرضا نصوری رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهلران هم در خصوص چشمه قیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چشمه قیر دهلران با توجه به این که دمای آب این چشمه حدودا ۳۵ درجه سانتی گراد است و خود گرمای خاصی دارد قیر به صورت مضاعف در سطح چشمه وجود دارد و چشمه قیر به عنوان یک اثر طبیعی است که عده ای از مردم منطقه هنوز هوای آن را دارند. وی تاکید کرد: مردم منطقه و افرادی که برای تفریح و بازدید به این نقطه می آیند آشغال و یا پلاستیکی در داخل چشمه نریزند.

توسعه زیرساخت های گردشگری در کنار چشمه قیر دهلران

فرج فاضلی رئیس میراث فرهنگی شهرستان دهلران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: می توان کارهای بسیار زیادی در بحث اشتغالزایی دراین نقطه انجام داد و همچنین می توانیم اینجا را به سرمایه گذار دهیم و سرمایه گذار آن را بازسازی کند که به بحث اشتغالزایی هم کمک شایانی می کند.

محمد نصیری یکی از شهروندان دهلرانی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انگلستانی ها حتی کمی آن طرف تر از چشمه قیر کمپ های را زده بودند تا برای همیشه در این نقطه بمانند و ساختمان های که تقریبا تا الان مخروبه هایی از آنها باقی مانده است هم دارای بخش اداری و هم بخش خوابگاهی برای خانواده های آنان بود.

اگر چه دست نخورده ماندن و بکر نگه داشتن آثار ملی و طبیعی مانند چشمه قیر دهلران یک قانون است اما می شود با حفاظت از این آثار ملی و طبیعی صنعت توریسم و گردشگری در همچون مناطقی گسترش داد و به اشتغال ساکنان این منطقه کمک کرد.