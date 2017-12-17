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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۲

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی:

ثبت ۱۲ هزار واقعه ولادت در خراسان جنوبی/۲۴۳۶ نفر فوت شدند

ثبت ۱۲ هزار واقعه ولادت در خراسان جنوبی/۲۴۳۶ نفر فوت شدند

بیرجند- مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت ۱۲ هزار و ۲۴۶ واقعه ولادت در هشت ماهه سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فاطمی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اولین شناسنامه ایرانی در سوم دی صادر شده بنابراین این روز را، روز ثبت احوال نامیده اند.

وی با بیان اینکه ثبت چهار واقعه حیاتی ازدواج، طلاق، ولادت و وفات از وظایف های اصلی این اداره کل است، افزود: مهلت قانونی ثبت واقعه تولد کمتر از ۱۵ روز و ثبت واقعه وفات کمتر از ۱۰ روز بوده که استان نسبت به این مهلت پیشتاز است.

فاطمی با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۲۴۶ واقعه ولادت در خراسان جنوبی ثبت شده است، افزود: از این میزان شش هزار و ۶۶۳ پسر و پنج هزار و ۸۴۲ دختر هستند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین طی این مدت دو هزار و ۴۳۶ واقعه فوت نیز ثبت شده است.

وی با اشاره به آمار ازدواج در هشت ماهه سال جاری بیان کرد: طی این مدت چهار هزار و ۸۲۶ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است.

فاطمی از ثبت ۸۶۷ واقعه طلاق در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: نسبت به طلاق در رتبه ۲۶ کشوری قرار داریم.

دریافت ۲۵۳ هزار کارت ملی هوشمند

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به تعویض کارت ملی بیان کرد: در تعویض کارت ملی در رتبه سوم کشوری هستیم.

وی با بیان اینکه ۵۵۰ هزار واجد شرایط برای اخذ کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی وجود دارند، گفت: تاکنون ۲۵۳ هزار و ۵۷۵ هزار نفر کارت ملی هوشمند را دریافت کرده اند.

فاطمی بیان کرد: با توجه به اینکه مراجعه روستاییان برای دریافت کارت ملی هوشمند از مسیرهای دور دشوار است، کانکس هایی را در شهرستان ها برای این امر پیش بینی کرده ایم.

کد مطلب 4174113

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