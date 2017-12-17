ثبت ۱۲ هزار واقعه ولادت در خراسان جنوبی/۲۴۳۶ نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فاطمی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اولین شناسنامه ایرانی در سوم دی صادر شده بنابراین این روز را، روز ثبت احوال نامیده اند.

وی با بیان اینکه ثبت چهار واقعه حیاتی ازدواج، طلاق، ولادت و وفات از وظایف های اصلی این اداره کل است، افزود: مهلت قانونی ثبت واقعه تولد کمتر از ۱۵ روز و ثبت واقعه وفات کمتر از ۱۰ روز بوده که استان نسبت به این مهلت پیشتاز است.

فاطمی با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۲۴۶ واقعه ولادت در خراسان جنوبی ثبت شده است، افزود: از این میزان شش هزار و ۶۶۳ پسر و پنج هزار و ۸۴۲ دختر هستند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین طی این مدت دو هزار و ۴۳۶ واقعه فوت نیز ثبت شده است.

وی با اشاره به آمار ازدواج در هشت ماهه سال جاری بیان کرد: طی این مدت چهار هزار و ۸۲۶ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است.

فاطمی از ثبت ۸۶۷ واقعه طلاق در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: نسبت به طلاق در رتبه ۲۶ کشوری قرار داریم.

دریافت ۲۵۳ هزار کارت ملی هوشمند

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به تعویض کارت ملی بیان کرد: در تعویض کارت ملی در رتبه سوم کشوری هستیم.

وی با بیان اینکه ۵۵۰ هزار واجد شرایط برای اخذ کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی وجود دارند، گفت: تاکنون ۲۵۳ هزار و ۵۷۵ هزار نفر کارت ملی هوشمند را دریافت کرده اند.

فاطمی بیان کرد: با توجه به اینکه مراجعه روستاییان برای دریافت کارت ملی هوشمند از مسیرهای دور دشوار است، کانکس هایی را در شهرستان ها برای این امر پیش بینی کرده ایم.