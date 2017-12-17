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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۴

سومین حریق بزرگ تاریخ کالیفرنیا/ «توماس» یکه‎تازی می‎کند

سومین حریق بزرگ تاریخ کالیفرنیا/ «توماس» یکه‎تازی می‎کند

آتش‌سوزی موسوم به توماس که مناطق جنگلی و مسکونی ایالت کالیفرنیا آمریکا را به کام خود فرو برده است، با آواره کردن هزاران نفر، سومین حریق بزرگ تاریخ این ایالت نام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آتش‎سوزی نواحی جنوبی ایالت کالیفرنیا که از تاریخ ۴ دسامبر (۱۳ آذر)  آغاز شده است؛ از دیروز شنبه نام خود را به عنوان سومین حریق بزرگ تاریخ این ایالت، ثبت کرد.

انتظار می‌رود وزش باد شدید و خشکی هوا که تا پایان هفته دوام دارد؛ بیش از پیش به دامنه حریقی که توماس نام گرفته است، بیفزاید.

این آتش‎سوزی تاکنون هزار ساختمان را ویران کرده و ۱۸ هزار واحد دیگر را نیز تهدید می‎کند. شمار افرادی نیز که از بیم جان خود مجبور به فرار شده‌اند، هزاران نفر عنوان می‌شود.

در حال حاضر، نزدیک به ۸۵۰۰ مامور با استفاده از هزار ماشین آتش‌نشانی و ۳۲ فروند بالگرد؛ مشغول اطفاء حریق هستند.

مردم «ونچورا کانتی» و همچنین مردم قسمت‎هایی از «سانتا باربارا کانتی» مجددا برای ترک منازل خود هشدار گرفته‎اند.

تا دیروز بعد از ظهر، هزینه اطفاء حریق، ۱۱۰ میلیون دلار برآورد شد و انتظار می‎رود تا پایان عملیات، این هزینه بیشتر شود.

کد مطلب 4174117
مریم خرمایی

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