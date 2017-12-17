به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آتش‎سوزی نواحی جنوبی ایالت کالیفرنیا که از تاریخ ۴ دسامبر (۱۳ آذر) آغاز شده است؛ از دیروز شنبه نام خود را به عنوان سومین حریق بزرگ تاریخ این ایالت، ثبت کرد.

انتظار می‌رود وزش باد شدید و خشکی هوا که تا پایان هفته دوام دارد؛ بیش از پیش به دامنه حریقی که توماس نام گرفته است، بیفزاید.

این آتش‎سوزی تاکنون هزار ساختمان را ویران کرده و ۱۸ هزار واحد دیگر را نیز تهدید می‎کند. شمار افرادی نیز که از بیم جان خود مجبور به فرار شده‌اند، هزاران نفر عنوان می‌شود.

در حال حاضر، نزدیک به ۸۵۰۰ مامور با استفاده از هزار ماشین آتش‌نشانی و ۳۲ فروند بالگرد؛ مشغول اطفاء حریق هستند.

مردم «ونچورا کانتی» و همچنین مردم قسمت‎هایی از «سانتا باربارا کانتی» مجددا برای ترک منازل خود هشدار گرفته‎اند.

تا دیروز بعد از ظهر، هزینه اطفاء حریق، ۱۱۰ میلیون دلار برآورد شد و انتظار می‎رود تا پایان عملیات، این هزینه بیشتر شود.