به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آتشسوزی نواحی جنوبی ایالت کالیفرنیا که از تاریخ ۴ دسامبر (۱۳ آذر) آغاز شده است؛ از دیروز شنبه نام خود را به عنوان سومین حریق بزرگ تاریخ این ایالت، ثبت کرد.
انتظار میرود وزش باد شدید و خشکی هوا که تا پایان هفته دوام دارد؛ بیش از پیش به دامنه حریقی که توماس نام گرفته است، بیفزاید.
این آتشسوزی تاکنون هزار ساختمان را ویران کرده و ۱۸ هزار واحد دیگر را نیز تهدید میکند. شمار افرادی نیز که از بیم جان خود مجبور به فرار شدهاند، هزاران نفر عنوان میشود.
در حال حاضر، نزدیک به ۸۵۰۰ مامور با استفاده از هزار ماشین آتشنشانی و ۳۲ فروند بالگرد؛ مشغول اطفاء حریق هستند.
مردم «ونچورا کانتی» و همچنین مردم قسمتهایی از «سانتا باربارا کانتی» مجددا برای ترک منازل خود هشدار گرفتهاند.
تا دیروز بعد از ظهر، هزینه اطفاء حریق، ۱۱۰ میلیون دلار برآورد شد و انتظار میرود تا پایان عملیات، این هزینه بیشتر شود.
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