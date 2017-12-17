خیال آسوده پتروشیمی در روز سخت دیگر مدعیان/ آزمون مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بندرامام برای ادامه بردهای متوالی خود در لیگ برتر بسکتبال و تثبیت صدرنشینی کار خیلی سختی ندارد. این تیم فردا و در هفته چهاردهم (پنجم مرحله برگشت) در گرگان مهمان تیم شهرداری این شهر است. شهرداری گرگان از مجموع دیدارهای خود تنها یک برد به دست آورده و به همین دلیل نزدیک به قعر جدول رده بندی قرار دارد با این حساب نمی تواند میزبان دردسرسازی برای مدعی قهرمانی لیگ باشد.

پتروشیمی در حالی با خیال آسوده دیدار خود در این هفته از رقابت ها را برگزار می کند که دیگر مدعیان کار به نسبت سخت تری دارند. به خصوص نفت آبادان که باید به مصاف مهرام برود. مهرام به نسبت هفته های ابتدایی لیگ شرایط خیلی بهتری دارد و با بردهایی که در دیدارهای اخیر به دست آورده در رده چهارم قرار گرفته است. این مهرام با مهرامی که نفتی ها در دور رفت مسابقات موفق به شکست آن شدند، تفاوت زیادی دارد اما در هر صورت بازیکنان نفت اگر می خواهند موقعیت خود در جدول رده بندی را حفظ کنند باید اینبار هم برابر شاگردان مصطفی هاشمی صاحب برتری شوند. تنها امتیاز آنها هم برای این بازی میزبانی شان است.

البته این بازی به همان اندازه که برای نفتی ها تعیین کننده است، برای مهرام هم مهم است. این تیم سه برد اخیر خود را در دیدارهای خانگی کسب کرده و حالا باید در خارج از خانه محک بخورد.

دیگر نماینده جنوبی ها در لیگ بسکتبال هم این هفته میزبان یک تیم تهرانی است. رعد پدافند در این هفته از مسابقات باید به مصاف نیروی زمینی برود. یکی از ۱۰ باخت خوزستانی ها در این فصل برابر همین نیروی زمینی رقم خورد. خیلی باید خوش بین بود تا پیش بینی کرد که این تیم ته جدولی بتواند در دیدار فردا به نتیجه ای متفاوت از دور رفت دست یابد.

در هفته چهاردهم لیگ بسکتبال تنها یک دیدار در تهران برگزار می شود که طی آن دانشگاه آزاد به مصاف شهرداری تبریز خواهد رفت. این دیدار هم یکی از مهمترین دیدارهای این هفته از مسابقات است. تبریزی ها که در حال حاضر دومین تیم مدعی لیگ به حساب می آیند و دانشگاه آزاد هم اگرچه با ۵ برد از ۱۰ بازی در میانه جدول قرار دارد اما همیشه در میان بزرگان لیگ بوده است.

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم (پنجم دور برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم ها تا پیش از برگزاری دیدارهای این هفته به این شرح است:

دوشنبه ۲۷ آذرماه

* نفت آبادان - مهرام تهران

* رعد پدافند هوایی خوزستان - نیروی زمینی تهران

* دانشگاه آزاد تهران - شهرداری تبریز

* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندر امام

جدول رده بندی

۱ـ پتروشیمی بندر امام (۱۱ بازی، ۱۱ برد، بدون باخت، ۲۲ امتیاز)

۲. شهرداری تبریز (۱۱ بازی، ۸ برد، ۳ باخت، ۱۹ امتیاز)

۳ـ نفت آبادان (۱۱ بازی، ۷ برد، ۴ باخت، ۱۸ امتیاز)

۴ـ مهرام تهران (۱۰ بازی، ۷ برد، ۳ باخت، ۱۷ امتیاز)

۵ـ دانشگاه آزاد تهران (۱۰ بازی، ۵ برد، ۵ باخت، ۱۵ امتیاز)

۶ـ نیروی زمینی تهران (۱۰ بازی، ۵ برد، ۵ باخت، ۱۵ امتیاز)

۷ـ یس آل گرگان (۱۱ بازی، ۳ برد، ۸ باخت، ۱۴ امتیاز)

۸ـ شهرداری گرگان (۱۱ بازی، ۱ برد، ۱۰ باخت، ۱۲ امتیاز)

۹ـ رعد پدافند هوایی خوزستان (۱۱ بازی، ۱ برد، ۱۰ باخت، ۱۲ امتیاز)