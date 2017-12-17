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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۸

مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان:

سرشماری زمستانه پستانداران در سیستان و بلوچستان به پایان رسید

سرشماری زمستانه پستانداران در سیستان و بلوچستان به پایان رسید

زاهدان - مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: سرشماری زمستانه پستانداران در استان هر ساله با شروع فصل سرما در مناطق تحت مدیریت این اداره کل انجام می شود.

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هر ساله به منظور بررسی وضعیت گونه های جانوری و برآورد جمعیت حیات وحش، سرشماری از گونه های شاخص جانوری در طبیعت و مناطق تحت مدیریت استان سیستان و بلوچستان انجام می شود.

وی افزود: در همین راستا سرشماری زمستانه پستانداران استان شامل گونه های شاخص علفخوار در مناطق تحت مدیریت و طبیعت پهناور سیستان و بلوچستان توسط تیم های متخصص استان با بیتوته های شبانه روزی و استقرار در ده ها زیستگاه تعیین شده، انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: این سرشماری در ۷ منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع توسط کارشناسان محیط طبیعی، یگان حفاظت و با همکاری همیاران محیط زیست از گونه های جانوری استان از قبیل جبیر، قوچ، میش، کل و بز صورت پذیرفته است.

پورملائی اشاره کرد: در برخی مناطق آمار گونه ها افزایش اندکی داشته اما در مجموع تغییر محسوسی نسبت به آمار سال های گذشته مشاهده نمی شود.

کد مطلب 4174133

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